CHP’nin “Can Atalay” başvurusu reddedildi

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası “Katibin konuşulması duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok” diyerek itirazda bulunacaklarını açıklamıştı. CHP’nin itirazı kabul edilmedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Gerekli okuma yapılmış ve itiraz reddedilmiştir” dedi.
Gezi Davası’nda 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay’ın, TİP’ten milletvekili seçilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi, hakkındaki yargılamanın durdurularak tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin kararını yerine getirmedi ve dosyayı vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletti.
Daire, AYM kararına uymadı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
AYM, karara uyulmayarak ikinci kez hak ihlali oluştuğu yönünde karar verdi. Yargıtay, bu kararı da “yok hükmünde” saydı ve TBMM’ye yeniden vekilliğin düşürülmesi için yazı gönderdi. TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün bu yazı okundu ve Atalay’ın vekilliğinin düştüğü açıklandı.
Kurulu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a, kararı okuduğu sırada anayasa kitapçığı fırlatıldı.
Kararın okunmasının hemen ardından TBMM internet sitesinde yer alan, “Milletvekilliği Sona Erenler” sayfasına Can Atalay da eklendi.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası “Katibin konuşulması duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok” diyerek itirazda bulunacaklarını açıklamıştı.
CHP’nin itirazı kabul edilmedi. Bozdağ, “Gerekli okuma yapılmış ve itiraz reddedilmiştir” dedi.