Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

CHP’li Faik Öztrak’ın annesi vefat etti

CHP’li Faik Öztrak’ın annesi vefat etti
0 views
29 Temmuz 2022 - 14:56

CHPli Faik Öztrakın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak, hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Özel, “Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın kıymetli annesi Ayten Öztrak’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ayten Öztrak’a Allah’tan rahmet, Öztrak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Ayten Öztrak’ın cenazesi, pazar günü Kocatepe Camisi’nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı’nda defnedilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2022! ‘CUMA MESAJLARI RESİMLİ KISA 2022! ‘
CUMA NAMAZI SAATİ 29 Temmuz 2022: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?CUMA NAMAZI SAATİ 29 Temmuz 2022: Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?
Aile destek paketi yattı mı? Aile destek programı ödemesi ne zaman yapılacak?Aile destek paketi yattı mı? Aile destek programı ödemesi ne zaman yapılacak?
Fındık fiyatları 2022 ne zaman açıklanacak?Fındık fiyatları 2022 ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Füsun Önal’dan gözyaşlarına boğan İlhan İrem mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’tan Valerien Ismael açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li Faik Öztrak’ın annesi vefat etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix’te en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza gelir mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EYT bekleyenler dikkat! Yol haritası belli oldu… İşte masadaki formüller!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle büyüledi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !