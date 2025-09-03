CHP’li Belediyelere Operasyon Dalgası: Avcılar ve Beşiktaş’ta Gözaltılar Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP yönetimindeki Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmada, ihale süreçlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Operasyonun hedefindeki isimler arasında, Avcılar Belediyesi’nin kritik pozisyonlarında görev yapan Hüseyin İnan ve Murat İpşir gibi yöneticiler de bulunuyor. Bu kişilerin ihale komisyonlarındaki eylemleri nedeniyle suçlandığı belirtilirken, bu durum CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hatırlanacağı üzere, aynı soruşturma kapsamında daha önce Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da gözaltına alınmış ve 4 Haziran 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Çaykara’nın tutuklanmasıyla boşalan koltuğa, meclis kararıyla Yüksel Can vekaleten atanmıştı.

İBB yolsuzluk soruşturması, Mart 2025’ten bu yana genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 330’a ulaşırken, hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin izine hala ulaşılamadığı belirtiliyor. Öte yandan, soruşturma boyunca gözaltına alınan 74 şüpheliden 39’u tahliye edilirken, toplam 42 kişi tutuklu olarak kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.