Borsa İstanbul’da Siyasi Gelişmeler Paniğe Yol Açtı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve il yönetimine kayyum atanması, Borsa İstanbul’da sert satış baskısına neden oldu. Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul, siyasi kararın duyulmasının ardından hızla yön değiştirerek kayıplarını artırdı. BIST100 endeksi, gün içinde yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşarken, yaklaşık iki haftanın ardından kritik 11.000 puan seviyesinin altına geriledi ve günü 10.877 puandan kapattı.

Uzmanlar, mahkeme kararının piyasa için sürpriz olduğunu ve bunun yatırımcıları panik satışına yönlendirdiğini belirtiyor. Özellikle bankacılık endeksi, gün boyu yüzde 8’in üzerinde değer kaybı yaşayarak en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Yaşanan sert düşüşler, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen tüm kazançların bir günde geri alınmasına neden oldu. Borsa İstanbul’daki bu satış baskısı, sadece hisse senetleriyle sınırlı kalmadı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 8 baz puan artarak 272,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk algısının yükseldiğine işaret ediyor.

Piyasadaki volatiliteyi kontrol altına almak amacıyla Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine “yukarı adım kuralı” getirdi. Açıklamada, BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2’lik değişim nedeniyle bu kuralın seans sonuna kadar uygulanacağı belirtildi. Bu kural, açığa satış işlemlerinin ancak en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan yapılmasına izin veriyor ve bu da satış baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.