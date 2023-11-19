CHP ile ilgili yerel seçimlere dair ‘ittifak’ kulisi! ‘Halk için fedakârlıklar yapılabilir…’

CHP MYK, yarın haftalık toplantısında yerel seçim konusunu ele alacak. Toplantıda yerel seçim süreçleri için bir plan çıkarılması gündemde. Bu çerçevede aday başvuruları ne zaman alınacak, nereye yapılacak, adaylık için istifalar hangi tarihte olacak gibi başlıklar takvimlendirilecek. Toplantı sonrası yapılacak görevlendirmelerle de partinin örgütlerinin, milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin sahaya giderek CHP lideri Özel’in aday belirleme süreçleri için istediği raporları hazırlaması bekleniyor.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, partinin örgütleri ile genel merkezin milletvekilleriyle göndereceği heyetler iki ayrı rapor oluşturacak. Hazırlanacak raporlarda hangi il veya ilçede önseçim yapılması faydalı olur, hangi ilçede adaya genel merkez karar verebilir gibi değerlendirmeler yer alacak.
“PAZARLIKLARIN OLDUĞU BİR BİRLİKTELİK DOĞRU OLMAZ”
Kurmaylar değişimle her şeyin yeniden başlayabileceğini söylüyor. Burada önemli olanın adaylıklar üzerinden pazarlık yapılmaması olduğunu söyleyen kurmaylar, “Biz ittifakları ülkedeki otoriter rejime karşı bir demokratik hat kurmak için yapmıştık. Fakat sonra bu milletvekili, bakanlık verilmesi meselesi gibi pazarlıklar oldu. Biz de artık diyoruz ki Türkiye’nin menfaati için bir ittifak yapılabilir. Halk için fedakârlıklar yapılabilir. Ama pazarlıkların olduğu bir birliktelik doğru olmaz” diyor.