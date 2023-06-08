CHP’de sıcak saatler, Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Dikkat çeken ‘Abla’ detayı, iki ihtimal var…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce kurultaya gidilmesi konusunda beklentisini dile getirmişti. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu bir dönem daha İstanbul’da aday göstermek istediği biliniyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise bugün kameralar karşısına geçerek yeni yol haritasını duyurması bekleniyor.