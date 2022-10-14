Cengiz İnşaat’ın Cennet Koyu’nda yapacağı turistik tesis için ÇED süreci başladı
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14 Ekim 2022 - 16:04
Cengiz İnşaat’ın Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu’nda 678 bin metrekarelik alana yapmayı planladığı turistik tesis için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başladı.
Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Bodrum’a bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda, Hazine’ye ait 678 bin metrekarelik alana turistik tesis ve rezidans yapmayı planladığı projesine ilişkin, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tanıtım dosyasını sunarak ÇED başvurusunda bulundu.