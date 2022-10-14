Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor

Boston bilim teknoloji ve ekonomi ağırlıklıydı, Washington ise daha çok siyaset ve tabii ekonomi. Washington şüphesiz ki siyasetin başkenti. Tonlarca, hemen her eğilimden etkin düşünce kuruluşu da aslında içte ve dışta politika üretiyor. Önceki gün Center for American Progress kuruluşu ile toplantısı vardı Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının.

Toplantıya katılanların arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmiş 5-6 yetkili, birkaç senatörün ve başkan yardımcısı Kamala Harris’in bürosundan da katılanlar olduğunu öğrendik. Ayrıca savunma bakanlığından görevliler de toplantıyı izlediler.

Toplantıya katılanlar söz aldıklarında isimlerini söylüyorlar ancak söz almayanlar sadece dinleyici pozisyonunda kalıyorlar ve görevleri tam olarak bilinmiyor.

Hükümet kanadından katılımcılar sadece dinlemekle yetinmiş, soru sormamışlar.

BEYAZ SARAY’IN SİYASİ İLGİSİ

Kılıçdaroğlu çok kısa konuşma yapmış ve soruları yanıtlamış. Katılanlar çoğunlukla Türkiye üzerine uzmanlar.

Amerikan hükümeti tarafından alt düzeyde bile olsa 10 kişiyi aşkın yüksek katılım, şüphesiz siyasi ilginin bir göstergesi.

Kılıçdaroğlu doğrudan siyasetle bir ilişki istemedi ama bu tabii ki siyasetin konuşulduğu bir toplantı. Edindiğimiz bilgiye göre Kılıçdaroğlu çeşitli konularda bugüne kadar yaptığı açıklamalar çerçevesinde yanıtlar verdi. Seçim güvenliği üzerine sorular arasında “Daha önceki seçimlerde RTE’nin söylediği ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ gibi bir durum ortaya çıkar mı” sorusu da vardı. Ve meraklar aynı zamanda seçim güvenliği üzerindeydi.

Tarihin Sonu kitabının yazarı siyaset bilimci Francis Fukuyama’nın kurucusu olduğu muhafazakâr ama etkin American Purpose Dergisi yöneticileriyle akşam yemeğine Faik Öztrak, Yunus Emre ve Hacer Foggo da katıldı.

Kılıçdaroğlu Blockchain Derneği’ne yöneticilerine de çeşitli sorular yöneltmiş.

TÜRKLERLE BULUŞMA

Bugünkü gündem de çok yoğun. Çoğu basına kapalı: German Marshall Fund, ABD’de Seçimle Göreve Gelmiş Türkler ile Buluşma; Dünya Bankası Çalışanları ile Toplantı, ABD’de Yaşayan Türk Öğrenciler ile Buluşma, PAYPAL yetkilileri ile Toplantı; Türk-Amerikan Kadın Liderler ile Buluşma, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı Ziyaret; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Büyükelçisi Dr. Andrise Bass ile Görüşme..

Görüldüğü gibi, bilimle başlayan yoğun yolculuk, siyaset, ekonomi ve Türklerle buluşma ağırlığına kaydı.

İNGİLTERE İLE SÜRECEK

Bu da çok doğal. Sonuçta dünyanın da yoğun ilgisini çeken ve sonuçlarını merakla beklediği bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi var. İktidar değişecek mi, yeni gelecek olanların düşüncelerini bizzat birinci elden öğrenme isteği yoğun.

Amerikalı senatör, sosyalist eğilimli Barnes ile program hazırlıkları sırasında tartışılan görüşme gerçekleşmedi, bir girişimde bulunulmadığı öğrenildi

Kılıçdaroğlu bu açılımını muhtemelen kasımda İngiltere gezisi ile sürdürecek.

Kılıçdaroğlu ekonomiye önem veriyor. 2023, Cumhuriyetin ilan edilişinin yüzüncü yılı ama aynı zamanda Atatürk’ün henüz Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir’de düzenlediği İktisat Kongresi’nin de yüzüncü yılı.

Gelecek yıl büyük bir iktisat kongresi İzmir’de toplanacak.

Ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu’nun da toplantıya katılacağını söyledi Kılıçdaroğlu..