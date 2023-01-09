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Cemevlerine saldıran şüpheliye ‘akli dengesi yerinde değil’ raporu

Cemevlerine saldıran şüpheliye ‘akli dengesi yerinde değil’ raporu
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09 Ocak 2023 - 16:44

Ankara’da, Ahmet Ozan Karaca’nın girdiği 4 ayrı cemevinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Savcılık, saldırgan Ahmet Ozan Karaca’nın ‘akli dengesinin yerinde olmadığı’ yönünde rapor verildiğini; ancak bu hususun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Karaca ve ona yardımcı oldukları belirtilen 2 şüphelinin 12 yıl 10’ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mamak’ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ne 30 Temmuz’da saldırı düzenlendi. Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, saldırgan Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.’yi Eskişehir’de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, 3 şüphelinin de ikametinin İzmir’de olduğu, saldırıdan bir gün önce şüphelilerin Eskişehir’de buluştukları belirtildi. İddianamede, ifadesine yer verilen Karaca’nın, eylemi kendisinin planladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği belirtildi. İfadesinde asıl amacının Eskişehir’de cemevine saldırmak olduğunu belirten Karaca, “Eskişehir’de cemevi bulunmadığı için Ankara’ya geldim. Google üzerinden yaptığım arama sonrası tespit ettiğim yerlere saldırıda bulundum” dedi.

Diğer 2 şüpheli ise Eskişehir’de öğrenci olduklarını, Karaca’nın İzmir’den arkadaşları olması nedeniyle yanlarına geldiğini ve yaptığı saldırı ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını söyledi. İddianamede, saldırılar sırasında 2 kişinin yaralandığı ve hasar meydana geldiği de belirtildi.

 

Cemevlerine saldıran şüpheliye akli dengesi yerinde değil raporu

 

‘AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL’ RAPORU

İddianamede, şüpheli Karaca’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 hafta gözlem altına alındığını, yapılan gözlemin ardından hastane tarafından düzenlenen raporda şüphelinin ‘işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetini bulunmadığı’ yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİNİN DE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede, raporda belirtilen hususlara ilişkin takdirin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, saldırgan Karaca’nın, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘İbadethanelere zarar verme’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, şüphelinin akıl hastası olduğuna mahkemenin de kanaat getirmesi halinde akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. İddianamede, diğer 2 şüphelinin de saldırgan Karaca ile birlikte fikir birliği içinde hareket ettikleri belirtilerek, aynı suçlardan 12 yıl 10’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

 

Cemevlerine saldıran şüpheliye akli dengesi yerinde değil raporu
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