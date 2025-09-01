  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Organize İşler “Karun Hazinesi” Geliyor: Dev Kadro Açıklandı

Organize İşler "Karun Hazinesi" Geliyor: Dev Kadro Açıklandı

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de yönettiği, merakla beklenen “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Netflix için çekilecek olan dizi, 25 Eylül’de sete çıkmaya hazırlanıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” serisinin evrenini genişletecek olan yeni dizi, izleyicilere eğlenceli ve sürükleyici bir hikaye sunacak. Yönetmen koltuğunu Erdoğan’la birlikte Şenol Sönmez’in paylaşacağı projenin çekimlerinin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

Yıldızlar Geçidi Gibi Oyuncu Kadrosu

Dizinin kadrosu, Türk sinemasının ve televizyonunun en başarılı isimlerini bir araya getiriyor. Başrollerde Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar ve Bensu Soral gibi yıldızlar yer alıyor.

Ayrıca, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular da projede önemli rollere hayat verecek. Menderes Samancılar “Meftun Baba”, Şükran Ovalı “Efsun” ve Onur Akbay “Ferit” karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyunculuk performanslarıyla her zaman dikkat çeken bu isimlerin “Organize İşler” evreninde nasıl bir sinerji yaratacağı şimdiden merak konusu oldu. “Organize İşler Karun Hazinesi,” oyuncu kadrosuyla şimdiden Netflix platformunun en çok beklenen yapımlarından biri haline geldi.

Organize İşler “Karun Hazinesi” Geliyor: Dev Kadro Açıklandı
