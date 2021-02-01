Cem Yılmaz’ın Son Zamanlardaki Düşüşünün Sebebi Belli Oldu !!

Ünlü astrolog-medyum Michaela Astro, ünlü sovmen Cem Yılmaz’ın son zamanlardaki düşüşünü değerlendirdi.

Ünlü şovmen, son zamanlarda ne iş hayatında, ne de özel hayatında bir türlü dikiş tutturamaz oldu. Dünya 1.liği ödülü olan astrolog medyum Michaela Astro’nun methini duyan Yılmaz, bu işte bir gariplik var deyip deyip ünlü medyumun kapısını çaldı! Ünlü şovmenin kara büyülere ve negatif blokajlara maruz kaldığı öğrenildi. Ünlü şovmene negatif blokaj yollayan kişinin, şovmenin eski sevgilisi içinde(E) harfi olan ünlü hanımefendi olduğu ortaya çıktı!!! Şovmen 7 gün boyunca arınmak için Michaela Astro’nun direktiflerini uygulayacağı konuşuluyor. Hatta Yılmaz, son çekeceği sinema filminde Michaela Astro’ya da konuk oyuncu olarak enteresan bir rol teklif etmiş!