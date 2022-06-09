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Bodrum’da 300 TL’ye satılan tost şoke etti

Bodrum’da 300 TL’ye satılan tost şoke etti
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09 Haziran 2022 - 14:03

Bodrum’daki 195 TL’lik lahmacun, 95 TL’lik ayran ve 1.300 TL’lik hamburger derken şimdi de 300 TL’ye tost satıldığı ortaya çıktı. Sosyal medya esprileri patlattı: “Resmen tost kazığı”, “Tostoğru kazık bu!”

Takvim Gazetesi’nin haberine göre bu yaz sezonu, kazık haberleriyle başladı. Her yazla özdeşleşen lahmacun fiyatları bu sene 195 TL’lik rakamla olay oldu.

Bodrum’daki kazık lahmacundan sonra 95 TL’lik ayran ile 1.300 TL’lik hamburger de kazığın farklı bir boyutuydu.

Şimdi ise sosyal medyada Bodrum’daki tost fiyatları gündem oldu.

Bodrum Marina’da bulunan bir mekan kuru et ve kaşarlı tosta tam 300 TL fiyat biçti.

Avokadolu tostun 140 TL, dilli tostun 220 TL, kaburgalı tostun 220 TL ve kavurgaz isimli kavurmalı tostun 214 TL’den satılması, esprilere yol açtı.

İşte o esprilerden bazıları: “Tost kazığı buna denir”, “Bu tost, insana dost değil”, “Tostoğru kazık bu”, “Tostumu yedim, bankada kredi bekliyorum”.

Öte yandan Bodrum’daki bir başka mekanda da yeşil salatanın 120 TL, Türk kahvesinin 58 TL olması “Bu yaz ceplerde yangın var” dedirtti.

GÖCEK’TE DE DURUM FARKSIZ

Göcek’teki bir mekandan sosyal medyaya yansıyan bir hesap da pahalı fiyatların sadece Bodrum’a özgü olmadığını gözler önüne serdi.

Ünlü isimlerin akın ettiği mekanda kasap köfte 375 TL, 1 litrelik pet şişe su 50 TL, ızgara tavuk salata ise tam 250 TL’ye servis ediliyor.

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