Beşiktaş taraftarından Solskjaer’e karışık tepki: Alkış da vardı ıslık da

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Dolmabahçe’de karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlıların galibiyet golü, yıldız futbolcu Rafa Silva’dan 90+6. dakikada geldi. Ancak maçın ardından yaşananlar dikkat çekti.

Karşılaşma bitiminde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geleneksel olarak tribünlere giderek taraftarları selamladı. Norveçli teknik adamın bu jesti, taraftarların bir kısmından alkış alırken bir kısmından ise ıslıklı tepki gördü. Özellikle takımın oyun tarzını ve performansını yetersiz bulan bazı taraftarlar, galibiyete rağmen Solskjaer’i protesto etti.

Taraftarlardan karışık tepkiler

Siyah-beyazlı tribünlerde bir kesim, son dakikada gelen galibiyetle üç puan kazanmanın önemine vurgu yaparak takımı alkışlarken; başka bir kesim ise oynanan futbolun Beşiktaş’ın seviyesinin altında olduğunu belirterek memnuniyetsizliklerini ıslıklarla gösterdi.

Beşiktaş yönetiminin ve Solskjaer’in bu tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, deneyimli çalıştırıcının takımı geliştirmek için ekstra çalışmalar yapacağı konuşuluyor.