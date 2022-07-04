Çapkınlıkta hız kesmiyor! Hakan Sabancı yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı

Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’nda arkadaşları ve yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı. Sarışın güzelle samimi anlar yaşayan Sabancı ve sevgilisinin o anları objektiflere yansıdı.

Genç iş insanı Hakan Sabancı geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyu’nda kalabalık arkadaş grubu ile tekne keyfi yaparken görüntülendi. Arkadaşları denize girerken Hakan Sabancı teknenin bir üst katında oturmayı tercih etti.

SARIŞIN GÜZELLE YAKINLAŞTI

Habertürk’te yer alan habere göre, Şeyma Subaşı ile aşk iddialarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Sabancı‘nın son olarak Bodrum’da adının “Cece” olduğu konuşulan yabancı uyruklu bir manken ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak ünlü iş insanı bu iddiaları da çürüttü. Sabancı önceki gün Bodrum Cennet Koyu‘nda sarışın bir güzel ile yakınlaştı. Oldukça samimi görüntüler sergileyen ikili beraber yemek yiyerek bol bol sohbet ettiler.