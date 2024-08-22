Cansu Dere’den özel hayatına ilişkin açıklama!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cansu Dere, hayatında kimse olmadığını söyledi. Dere, bir erkekte aradığı en önemli özellikten bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Burada hem yeni projeler hem de özel hayatına dair konuşan Dere, samimi açıklamalarda bulundu.

Dere, hayatında neden biri olmadığını ve bir erkekte ne aradığını ise şu sözlerle anlattı;

“BENİ MANASIZ BİR ŞEY İÇİNDE GÖREMEZSİNİZ”

“Çok manasız bir şeyin içinde görmek beni, sizi daha çok üzülebilirdi. Böylesi daha doğru. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey. Tabii ki yanında bir yol arkadaşı olursa ne güzel. Ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın. Öyle de olmamalı.“

“ZEKA ÖNEMLİ”