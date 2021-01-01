Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !

GÖĞSÜ AÇILDI
Deniz Akkaya ve Bircan Bali’nin kendisine eşlik ettiği programın son yayınlanan bölümüne derin göğüs dekolteli tulumu ile çıkan Serengil’in göğsü açıldı. Ünlü isim bu durumu fark edince hemen kapatmaya çalıştı.
SON OLARAK SEDA SAYAN’A YÖNELİK SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Herkes bir Seren değil, Star TV’nin sabah saatini ilk 20’ye soksun” diyerek Seda Sayan’ı eleştirmiş ve bu konuda tepkilere maruz kalmıştı.