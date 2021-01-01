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Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !

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Canlı Yayında Göğüsleri Gözüktü !
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11 Eylül 2021 - 11:33
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Deniz Akkaya ve Bircan Bali’nin kendisine eşlik ettiği Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil talihsiz anlar yaşadı. Canlı yayında göğsü açılan ünlü isim, bu durumu fark ettiği anda apar topar kapatmaya çalıştı.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.

GÖĞSÜ AÇILDI

Deniz Akkaya ve Bircan Bali’nin kendisine eşlik ettiği programın son yayınlanan bölümüne derin göğüs dekolteli tulumu ile çıkan Serengil’in göğsü açıldı. Ünlü isim bu durumu fark edince hemen kapatmaya çalıştı.

SON OLARAK SEDA SAYAN’A YÖNELİK SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Herkes bir Seren değil, Star TV’nin sabah saatini ilk 20’ye soksun” diyerek Seda Sayan’ı eleştirmiş ve bu konuda tepkilere maruz kalmıştı.

 

Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı

 

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