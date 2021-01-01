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11 Yaş Küçük Sevgilisi İle Görüntülendi

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11 Yaş Küçük Sevgilisi İle Görüntülendi
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11 Eylül 2021 - 11:18
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Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz’la aşk yaşamaya başladı.

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez yan yana görüntülenen çift, sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettirmeyi başaran ve uzun süredir özel hayatında yalnız olan İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı. Sak, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.

ARALARINDA 11 YAŞ VAR

35 yaşındaki güzel oyuncu, 24 yaşındaki yeni sevgilisiyle ilk kez Yeniköy’de baş başa görüntülendi. Karşılarında Gazete VIP’ın kamerasını görünce panikleyen ikili, sorulara cevap vermeden aynı araca binerek hızlıca uzaklaştı. Birlikte görüntülenmelerinin ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olan ikili, özel hayatlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz'la aşk yaşamaya başladı

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. Basketbola okul takımında başlayan Korkmaz, sonrasında Murat Murathanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34’teki antrenörü Leyla Çalışkan’ın Yeşilyurt Spor Kulübü’nde görev yapmaya başlamasından sonra Korkmaz da Yeşilyurt Spor Kulübü’nde oynamaya başladı. 2012’de Korkmaz henüz 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes’e transfer oldu. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu.

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz'la aşk yaşamaya başladı

 

 

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