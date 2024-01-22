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Çağlar Söyüncü transferi zora girdi; kritik 24 saate girildi

Çağlar Söyüncü transferi zora girdi; kritik 24 saate girildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ocak 2024 - 12:25

Fenerbahçe’nin Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saate girildiği öne sürüldü. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmak için hazır olduğu ancak Suudi Arabistan’dan Atletico Madrid’in bir başka stoperi Stefan Savic’e teklif yapmasının dengeleri değiştirdiği kaydedildi.

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