Cadde üzerinde kendini bıçakladı

Bursa’da Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs elindeki bıçakla defalarca kendini bıçakladı. Polis ekipleri yol ortasındaki şahsı sakinleştirmeye çalışırken, trafiği de kontrollü şekilde yönlendirdi.