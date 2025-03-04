BÜYÜK HARFLERLE KISA BAŞLIK VER

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Dominik Livaković, Croatya’da hakkında başlatılan soruşturma ile gündemde. Ünlü kaleci, Muraj köyünde, UNESCO’nun kültürel miras listesinde yer alan alanlara zarar verdiği iddialarıyla karşı karşıya. Hakkında başlatılan soruşturma, yapmış olduğu inşaat çalışmaları sırasında tarihi duvarların hasar gördüğü iddialarına dayanıyor. Zadar Savcılığı’nın başlattığı soruşturma, Livaković’in çalıştığı inşaat alanının kapatılmasına ve olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatılmasına yol açtı.

İnşaat Çalışmalarında Tarihi Zararlar İddiası

Livaković’in Krk Adası’nda Muraj köyünde yaptığı inşaat çalışmalarında, UNESCO tarafından korunan duvarların zarar gördüğü öne sürülüyor. Yerel otoriteler, yapılan incelemelerin ardından duvarların zarar gördüğünü tespit etti ve inşaat alanını mühürledi. Olayın, yapılan inşaatın izinsiz olarak gerçekleştirilmesi ve gerekli işaretlemelerin olmaması gibi eksikliklerle daha da karmaşık hale geldiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin Yıldızı Zor Durumda

Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livaković, kulübü ve taraftarları için de beklenmedik bir gündem maddesi haline geldi. Fenerbahçe’nin bu konuda ne gibi bir açıklama yapacağı merak edilirken, Livaković’in savunması da büyük önem taşıyor. Hangi adımların atılacağı ve Livaković’in bu durumdan nasıl etkileneceği ilerleyen günlerde daha netleşecek.

Sonraki Gelişmeler ve İlgili Hukuki Süreç

Zadar Savcılığı, inşaat çalışmalarıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, olayın hukuki süreci de dikkatle takip ediliyor. İlgili kurumların, Livaković’in yapmış olduğu inşaatın yasalara uygun olup olmadığını incelemesi bekleniyor. Soruşturma süreci, hem Livaković’in hem de bölgedeki yerel halkın nasıl etkileneceğini gösterecek.

Bu gelişmelerin ardından, ünlü kalecinin futboldaki kariyerine yansıyan etkilerinin olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Soruşturma sürecinin seyrine göre, Livaković’in bu olayla ilgili nasıl bir çözüm bulacağı ve kulübünün bu durumu nasıl yöneteceği büyük merak konusu.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/