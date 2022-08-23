Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
6 views
23 Ağustos 2022 - 10:07

Bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Bursluluk sınavı başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılan İOKBS bu sene eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

1/3Bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı 2022 Bursluluk sınavı ne zaman MEB açıklaması bekleniyor

Bursluluk sınavı giriş belgesi için araştırmalar hız kazandı. Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. Bursluluk sınavı giriş belgesi  sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2/3BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek.

3/3BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KPSS ne zaman yapılacak?KPSS ne zaman yapılacak?
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak 2022?Okullar ne zaman açılacak 2022?
İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğuzhan Koç’un eski aşkı Zeynep Koçak’tan itiraf gibi açıklama! Takipçisi aldatılmayı sorunca…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’den çok konuşulacak cinsellik açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite kayıtları nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mısır fiyatları ne kadar oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak, ne kadar?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuruları başladı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem mi oldu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk lirası çağrısı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bitcoin’de düşüş devam ediyor! İşte uzman yorumları…Ağustos 22, 2022-12:16 pm
Dolmabahçe’de geceye damga vurdu!Ağustos 22, 2022-12:14 pm
Kansere Aziz Sancar bombasıAğustos 22, 2022-12:11 pm
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! KavrulacağızAğustos 22, 2022-10:49 am
Şam yolcusu Doğu Perinçek ilk kez konuştu! ‘Havalimanını açacağız…’Ağustos 18, 2022-3:48 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde dikkat çeken isimAğustos 18, 2022-3:47 pm
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !