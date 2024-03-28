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Okullar 1 Nisan’da tatil. Milli Eğitim açıkladı

Okullar 1 Nisan’da tatil. Milli Eğitim açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mart 2024 - 15:57
Yerel seçim sonrasında, 1 Nisan’da okulların tatil olacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan’da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazıyı valiliklere gönderdi.

Yazıda, “Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi.

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