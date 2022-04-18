BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!

İki kadının yaşadığı dehşeti ise Türkiye’nin kanını dondurdu. Şüpheliler, Demet A. ile ilgili olayda adli kontrolle serbest kalırken, Merve K. ile ilgili olay nedeniyle ise tutuklandı. Demet A.’nın avukatı ise savcılığa yaptığı itirazda, adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talep etti.