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BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!

BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!
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18 Nisan 2022 - 14:51
Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 3

BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ!
Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.’nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 4

Yine sol kolunun çeşitli bölgeleri ile sol uyluk üst ve orta kısmında, sağ bacak üst ve orta kısminın ön yüzünde tren yayı şeklinde sopa ile vurulduğuna yönelik ekimozlar, her iki bileğinin çevresinde plastik kelepçe bağlandığına yönelik kızarıklık, sağ kol orta kısımda ekimoz ve sağ el üzerinde hassasiyet saptandı.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 5

BAŞKA MAĞDUR VAR MI?
Rapora göre genç kızın vücudunda cinsel saldırıya uğradığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi. Ortaya çıkan işkencelerin ardından başka mağdur olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 6

POLiSE GİTMELERİNİ ENGELLEMİŞ OLABİLİRLER
Üçlü çetenin başka kızlara da aynı işkenceleri yapmış, daha sonra da tehdit ederek mağdurların polise gitmesini engellemiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 7

Bu yönde de araştırmaların yapılacağı öğrenildi. İşkencenin meydana geldiği rezidanslar daha öncede birçok cinayet, intihar ve kavga olayı ile gündeme gelmişti.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 8

İDDİANAMEDE ŞOKE EDEN DETAYLAR
Konya’da kafeterya işleten Murat D. (41) ile ortağı nişanlısı Sara D. (24) ile arkadaşları Tuğba D.(22), aynı gece peş peşe bir rezidansa götürdükleri eski çalışanları Demet A. (21) ile iç mimar Merve K.’ya (27), işkence yapıp usturayla saçlarını keserek istismarda bulundu.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 9

İki kadının yaşadığı dehşeti ise Türkiye’nin kanını dondurdu. Şüpheliler, Demet A. ile ilgili olayda adli kontrolle serbest kalırken, Merve K. ile ilgili olay nedeniyle ise tutuklandı. Demet A.’nın avukatı ise savcılığa yaptığı itirazda, adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talep etti.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 10

Olayın yankıları sürerken, Merve K.’ya yapılan işkence ilgili soruşturma jet hızıyla tamamlayan savcılık, 4 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı iddianameyi, Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 11

CEBİR, TEHDİT, YAĞMA, HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; iddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek, Merve K.’nın kıyafetlerinin makasla kesilmesinin mala zarar verme suçunun oluştuğu anlatıldı.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 12

Sanıkların, Merve K’ya ‘o..pu, fahişe, sürtük, varoş’ gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçunu işledikleri ifade edilen iddianamede, cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma suçunu işledikleri ancak sonrasında etkin pişmanlık göstererek iade ettikleri belirtildi.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 13

31’ER YIL 6’ŞAR AY HAPİS İSTEMİ
Silahtan sayılan cop, makas, bıçak gibi aletlerle Merve K’nın evden çıkmasına engel olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu, yine bu aletleri kullanarak birden fazla kişi ile tehdit suçunu işledikleri öne sürülen iddianamede, 3 sanık hakkında “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit”, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta birlikte yağma”, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Hararet” ve “Mala zarar verme” suçlarından 31’er yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 14

Öte yandan sanıkların, Demet A.’ya yönelik eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturma devam ederken, avukatının adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talebi de kabul edilerek, 3 sanık hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 15
Rezidanstaki işkencede kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip... - Sayfa 16
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