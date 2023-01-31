Burcu Özberk külotlu çorabıyla poz verdi! Yalı Çapkını’nın yıldızı dayanamadı

Kraliçe dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla ilgi odağı oldu. Fileli çorap giyen Burcu Özberk’in iddialı pozlarına, Yalı Çapkını oyuncusu da kayıtsız kalamadı.

Türk televizyonlarının parlayan yıldızlarından Burcu Özberk, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncunun külotlu çoraplı merdiven pozlarına beğeni yağdı.

Siyah bir body giyen Burcu Özberk, aksesuar olarak ise gümüş küpeler, kolye ve fötr bir şapka tercih etti. Burcu Özberk’e kısa sürede 300 binden fazla beğeni geldi.

Burcu Özberk’in paylaşımını Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam da yorumsuz bırakmadı. Meslektaşına ”Offff” yorumunu yapan Beril Pozam alev yağdırdı.

En son Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan Burcu Özberk, setlere bir süreliğine ara vermişti.

Kanal D’de yayınlanacak olan Kraliçe dizisinde Deniz karakterine hayat verecek olan Burcu Özberk’e Gökhan Alkan eşlik edecek.

Burcu Özberk, bu yıl ilk sinema projesi olan Rüyanda Görürsün filminde ise Murat Boz ile kamera karşısına geçti.

Öte yandan Özberk’in nefes kesen paylaşımlarına devam ediyor

İşte takipçilerinin yorum yağdırdığı o fotoğraflar…