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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış!

Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2024 - 15:09
Eski eşi Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından ne diyeceği merak konusu olan Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu.
Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 1

Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 2

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, nikâh masasına oturdu.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 3

Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana tekne ile geldi.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 4

Çiçeği burnunda gelin Gelin Ayça Çağla Altunkaya, gelinliği ile göz kamaştırdı.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 5

Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 6

Son zamanlarda verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı ise eski eşi Acun Ilıcalı’nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 7

Kendisiyle baş başa kalarak hayatını gözden geçiren Subaşı, hayatı boyunca kendisine sorduğu tüm soruların cevaplandığı ve herkesi içindeki iyiliği dışarı çıkarması gerektiğini söyledi.

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 8

“HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURUYOR”

Kızı Melisa Subaşı’nın babasının düğüne hazırlandığı anları yayınlayan Subaşı, daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 9

“Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor.”

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 10

“Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor. Belki de bir Sihir.”

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 11

“Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu.”

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 12

İşte o paylaşım…

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Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın nikahından saatler sonra olay çıkış! Tepkisi merak konusu olmuştu… - Sayfa 13

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