Güllü’nün Asistanı: Ölüm İntihar Değildi

Arabesk müziğin usta ismi Güllü, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şarkıcının asistanı Deniz, olayın intihar olmadığını belirterek o gece yaşananları anlattı.
Keyifli Bir Geceydi
Asistan, Güllü’nün kızı ve misafirleriyle birlikte film izlediklerini, ardından roman havası eşliğinde dans ederken dengesini kaybedip düştüğünü söyledi.
Yanlış Haberler Yapılmasın
Deniz, Güllü hakkında spekülatif haberler yapılmamasını istedi ve şunları ekledi:
“İki aslan gibi evlat yetiştirdi. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın.”
Valilikten Resmî Açıklama
Yalova Valiliği, olayın saat 01.28’de bildirildiğini, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Güllü’nün hayatını kaybettiğini ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla tahkikat başlatıldığını duyurdu.