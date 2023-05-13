Buckingham Sarayı’ndaki yakışıklı, Kral’ı bile gölgede bıraktı: Kalp atışları hızlandı!

Zaten başından beri bu durumun böyle olacağını bütün dünya biliyordu… İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünden sonra tahta geçen, Kral 2. Charles, 6 Mayıs’ta düzenlenen bir törenle tacını giydi. Tam 70 yıl boyunca hüküm süren 2. Elizabeth’in, 1953’teki taç giyme töreninden sonra gerçekleşen bu ilk tören de doğal olarak bütün dünyanın ilgisini çekti. Tabii ki İngiliz kraliyet ailesi, bu fırsattan istifade gövde gösterisi yaptı.

TÖREN BİTTİ AMA DEDİKODULARI SÜRÜYOR

Hazırlıkları ve dedikoduları aylar öncesinden başlayan tören bittikten sonra da hakkında konuşulanların, “bıçakla kesilir gibi” sona ermesini kimse beklemiyordu zaten. Ve öyle de oldu. Üzerinden bir hafta geçse de Kral 3. Charles’ın taç giyme töreniyle ilgili ayrıntılar hala gündemin ilk sıralarında.

O günün yıldızı elbette belliydi: Kral 3. Charles! Hemen ardından, yıllar boyunca sadece İngiltere’de değil tüm dünyada Diana’nın mutsuzlulunun müsebbibi olarak görülen hatta kimi zaman ölümünden bile sorumlu tutulan eşi Kraliçe Camilla vardı.

Elbette Charles’ın “asi” oğlu Harry de o güne damga vuranlardan biriydi. Ama ondan daha “parlak yıldızlar” da vardı törende. Tahtın ilk sıradaki veliahtı Galler Prensi William, çiçeklerden tacıyla göz kamaştıran eşi Galler Prensesi Catherine ve üç çocukları George, Charlotte, Louis.

Tabii Charles’ın son dönemde giderek yıldızı parlayan en küçük kardeşi, yeni Edinburgh Dükü Edward, özellikle de eşi Sophie’ye de yabana atmamak gerek.

‘BUCKINGHAM’DAKİ GEORGE CLOONEY’

Ama artık çok iyi bilindiği üzere,İngiliz kraliyet ailesi söz konusu olduğunda ön plana çıkanlar, sadece kan bağı olanlar hatta evlilik yoluyla aileye katılanlar değil. Öyle ki bu aile bireylerinin yanında çalışan, görev yapanlar da dünyanın ilgi odağında.

Kate Middleton ile William’ın çocuklarının dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo’yu hatırlıyorsunuzdur büyük olasılıkla. Çiftin üç çocuğuna bakan Borrallo’nun kim olduğu, nasıl bir aileden geldiği ve kendisiyle ilgili bütün diğer ayrıntılar zaman zaman dünya basınının manşetlerine çıkıyor.

Ama son bir buçuk yıldır onu geride bırakan başka biri daha var. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “Buckingham’daki George Clooney” diye anılan bir genç adam bu. Buraya bir parantez açıp söz konusu genç adamın Clooney’den 20 yaş kadar daha genç olduğunu hatırlatalım. Sonra da devam edelim..

FİLM YILDIZI KADAR İLGİ ÇEKİYOR

Şunu söyleyebiliriz ki İngiliz kraliyet ailesiyle hiçbir kan bağı bulunmayan bu genç adam, bir Film yıldızı kadar ilgi toplamayı başarıyor. Hayatının son dönemlerinde, Kraliçe’yi “gölge gibi” izleyen, şimdi de Charles ile deyim yerindeyse “ayrılmaz bir ikili” oluşturan bu genç adam, çoktan dünyanın pek çok noktasında kendine özgü bir hayran kitlesi oluşturdu bile.

Bunun ilk sıradaki – ve hatta belki de tek- nedeni biraz önce söylediğimiz gibi fiziksel özellikleri. Haydi dümdüz söyleyelim: Uzun boyu ve yakışıklılığı. Gittiği her yerde çevresindekileri gölgede bırakan çarpıcı görüntüsü. Tabii bir de yüzünden eksik etmediği hafif gülümsemeyi de unutmayalım.

TAÇ GİYME TÖRENİNE DE DAMGASINI VURDU

İşte o genç adam Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde, Westminster Abbey’de attığı her adımda yanındaydı. Bu özelliğiyle de yine sadece İngiltere’de değil dünya basınındamanşetlerde yerini buldu.

Artık söyleyelim bazı sosyal medya platformlarında Brad Pitt ya da George Clooney ile kıyaslanan bu adamın kim olduğunu: Binbaşı Jonathan Thompson. Büyük olasılıkla aileyle ilgili törenlerde sizin de gözünüze takılmıştır kilt adı verilen İskoçlara özgü eteğin yer aldığı üniformasıyla “salınan” bu genç adam.

Binbaşı Jonathan Thompson, Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde aile üyeleri dışında en çok dikkat çeken kişi oldu. Yakışıklı Binbaşı’nın, törenin yapılacağı Westmister Abbey’e koyu renk takım elbiseyle gittiği, kimliğini göstererek güvenlik şeridinden geçtiği anlar sosyal medyada bir haftadır konuşuluyor.

İngiliz gazetelerinde Binbaşı Thompson ile ilgili olarak yapılan yorumların özetişöyle: “Charles’ın cazibeli kişisel emir subayı, kalp atışlarını yine hızlandırdı.”

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.