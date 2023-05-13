Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma

Yasmin Erbil, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit Poyraz ile önceki gün Lucca’daydı.

Yasmin Erbil, mekândan ayrılan Yiğit Poyraz’la dışarıda kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sevgilisinin elinden montunu alan genç kadın daha sonra mekâna döndü. Arkasından giden Yiğit Poyraz ise hararetli bir konuşmanın ardından valeden aracını alıp tek başına uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

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