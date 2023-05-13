Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma

Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
13 Mayıs 2023 - 18:30

Yasmin Erbil, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit Poyraz ile önceki gün Lucca’daydı.

Yasmin Erbil, mekândan ayrılan Yiğit Poyraz’la dışarıda kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sevgilisinin elinden montunu alan genç kadın daha sonra mekâna döndü. Arkasından giden Yiğit Poyraz ise hararetli bir konuşmanın ardından valeden aracını alıp tek başına uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa Haberler…

RAHATSIZ OLDU
RAHATSIZ OLDU

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül önceki gün Etiler Akm Yanında da bir erkek arkadaşı vardı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Gönül, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak AVM’den ayrıldı.

YARI FİNALİ YERİNDE İZLEDİ
YARI FİNALİ YERİNDE İZLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki İtalyan temsilcisi Milan ve Inter karşı karşıya geldi. Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan maçı Yağmur Tanrısevsin de tribünden izledi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendisini maça davet eden Off-White markasına teşekkür etti.

İŞTE YENİ ARDA
İŞTE YENİ ARDA

Yıllar önce Leonardo DiCaprio’ya benzerliğiyle ünlenen Arda Kural, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kariyerine devam edebilmek için kolları sıvamıştı.

İşe fazla kilolarından başlayan ve 20 kilo veren oyuncu, daha sonra saç ektirdi. Kural, yeni halini “Merhaba” notuyla Instagram’da paylaştı.

BİRLİKTE EĞLENDİLER
BİRLİKTE EĞLENDİLER

Çağla Şıkel, önceki gece sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler’deki bir mekândaydı.

Edis’in de eşlik ettiği çift, çıkışta sorular karşısında gülümsemekle yetindi. Araçlarına binerek uzaklaşan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli’nin ardından mekândan ayrılan Edis de soruları yanıtsız bıraktı.

ÖDÜL SEVİNCİ

ÖDÜL SEVİNCİ

Melek Mosso, Quality of Magazine tarafından düzenlenen ödül töreninde ‘yılın en iyi kadın şarkıcısı’ ödülünü aldı.

Törene sevgilisi Serkan Sağdıç ile katılan ünlü şarkıcı, gecede onunla verdiği pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika tüm gelişmeler…14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika tüm gelişmeler…
Seçim günü yasakları devreye girdiSeçim günü yasakları devreye girdi
Dönence’nin çekimleri başladıDönence’nin çekimleri başladı
Buckingham Sarayı’ndaki yakışıklı, Kral’ı bile gölgede bıraktı: Kalp atışları hızlandı!Buckingham Sarayı’ndaki yakışıklı, Kral’ı bile gölgede bıraktı: Kalp atışları hızlandı!
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa ettiKızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 06.30’da sandık başında bulunmanızı rica ediyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika tüm gelişmeler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçim günü yasakları devreye girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oylar hangi hallerde geçersiz olacak? YSK’dan ‘geçersiz oy’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şebnem Özinal şiddet ve tehditten şikayetçi oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dönence’nin çekimleri başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buckingham Sarayı’ndaki yakışıklı, Kral’ı bile gölgede bıraktı: Kalp atışları hızlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil ve sevgilisi arasında hararetli tartışma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu ve Yavaş’tan mesaj: “İlk turda bitirelim”
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !