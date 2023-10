BAŞKALARINI TAKLİT ETMEYİN,KENDİ TARZINIZI YARATIN…

Stil sahibi nasıl olunur?

Bir insanı sadece lüks giyinmek veya bir ürünü sadece sezon trendi olduğu için almak stil sahibi yapmaz. İyi bir stil sahibi olmanın yolu öncelikle insanın kendisine güvenmesidir. İnsanın kendinden emin olması ve giydiği kıyafetler içinde kendisini iyi hissetmesi gerekir. Dolayısıyla özgüven sahibi her insan stil sahibi de olabilir. Dergilerde, reklam kampanyalarında ya da arkadaş gruplarında dayatılan dönemin trendlerini takip etmemek gerekir. Alışveriş yaparken gerçekte kullanmaktan keyif alacağı parçaları seçmeli insan. Seçtiğiniz kıyafetler, ilk bakışta sizin hakkınızda bir şeyler anlatırlar, bu yüzden boyunuza, ten ve saç renginize göre seçim yapmalısınız. Başkalarını taklit etmeyin, kendi tarzınızı bulun. Hem iyi görünen hem de içinde kendimizi iyi hissettiğimiz kıyafetler giymeliyiz. Kıyafetleri satın almadan önce mutlaka deneyin. Üstünüze uyup uymadığını en iyi siz bilirsiniz. İyi bir elbise, bedeni size tam uyan bir elbisedir.

Vücudumuza uygun kıyafet seçiminin önemi çok büyük

Kendimize uygun olan kıyafetleri belirlemek ilk önce kendi vücut tipimizi ve alt ten rengimizi bilmemizden geçiyor. Bayanların en büyük sorunu vücut tiplerine göre giyinmeyi bilmemeleridir. Her kadının vücutlarında beğenmedikleri bir yer vardır. Eğer bu yerleri doğru şekilde kapatmayı öğrenirlerse hem kendilerine özgüven gelir hem de mutlu olurlar. Bayanlara has 6 tane değişik vücut tipi var.

Size yakışan en doğru rengi bulmak için; renk denemesi yaptığınız kıyafeti giyip ayna karşına geçip, kendinizi inceleyin. Gözlerinizin rengi ortaya çıkıyorsa, yüzünüz aydınlanıyorsa, doğru rengi seçtiğinizden emin olabilirsiniz.

Ten rengine göre denemeler yapmak için elinizde doğruya yakın renklerde kıyafetler olmalıdır. Renk seçiminin temel kurallarını bilerek alışveriş yapmakta fayda vardır.

En çok yapılan stil hataları nelerdir?

Yapılan moda hatalarının başında yanlış kıyafet seçimi gelir Trend kıyafetleri giymek uğruna vücudunuza uygun olmayan kıyafetler tercih etmemelisiniz. Kalçanız genişse skinny jeanler, taytlar size uygun olmayabilir. Göbek bölgeniz genişse düşük bel ve da pantolonlar hoş durmayabilir. İç çamaşırlarının yanlış tercih edilmesi yapılan hatalar arasında yer alıyor. Kıyafetin üzerinde gereksiz detayları görünen, pot duran, hatlarınızı olduğundan büyük veya küçük gösteren iç çamaşırları kıyafetlerinizin görünümlerini mahvedebilir. Vücudunuzu tanıyarak iç çamaşır seçimlerini yapmak gerekir.

Kıyafete göre aksesuar seçimi nasıl yapılmalıdır?

Bir kadını şık gösteren detaylar olduğu gibi tüm şıklığını yok edecek hatalar da var. Aşırı ya da kaba aksesuarlar bizleri bir anda eleştirilere maruz bırakabiliyor. Kombinlerimizi öne çıkartmak isterken onları gölgede bırakacak aksesuar seçiminden uzak durmalıyız. Sonuçta her şeyin fazlası zarar ve bu aksesuarlar için de geçerli.

Pantolon veya eteğinizin daha iyi görünmesi için pahalı olmayan deri kemerler alarak kenarları uygun bir şekilde yeniden işleyin, bitirdiğinizde çok daha güzel görünecektir. Çantalar seçtiğiniz kıyafetler ile bütünleşmelidir, rastgele giyinmiş biri bile bir evrak çantasıyla işadamı havasını yakalarken, takım elbise giyen birisinin taşıdığı bir poşet ya da ağzına kadar dolu bir çanta bütün imajını mahvedebilir. Büyük ve omuzdan askılı çantalar da kilolu gösterir, minyon görünmek için orta boy çantaları tercih etmelisiniz. Çanta seçimi yaparken, ayakkabılarınızın rengine uygun kıyafetleri tercih edebilirsiniz.

Desenli kumaşlar kullanmanın püf noktaları

Çok fazla aksesuar kullanmak gibi, fazla ve farklı desenleri de bir arada kullanmak, göz yorar. Desenli bir parça tercih ettiyseniz, mutlaka bunu düz bir parçayla kullanmaya dikkat edin ya da tek parça giysilerde desen tercih edin. Bu sezon birçok ünlü tasarımcının, farklı desenleri bir arada kullandığını görsek de, bu herkesin kullanabileceği bir stil değildir. Siz siz olun, eğer üstünüze desenli bir bluz giyiyorsanız, altınızdaki pantolonunuz veya eteğiniz mutlaka düz ve tek renk olsun.