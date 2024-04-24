Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!

CHP’nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında bir araştırma gerçekleştirdi. AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekerken bir partinin oy oranının ise yarı yarıya düştüğü görüldü. İşte detaylar…
ASAL Araştırma, anket kapsamında 2000 kişiye, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.
+ – 1,95 hata payı ve CATI yöntemiyle yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar öne çıktı.
Anket sonuçlarına göre bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AK Parti’nin oy oranı yüzde 32,2’ye düştü.
CHP’nin 25,8 düzeyindeki oyu ise ankette yüzde %26.5’ya yükseldi.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,3 oy alan MHP’nin oy oranı yüzde 9.8’e düştü.
DEM Parti’nin yüzde 9 düzeyindeki oyu ise yüzde 9.1’e yükseldi.
HEM YERELDE HEM GENELDE
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü.
Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 2,9 olan YRP’nin ise oy oranının yüzde 4.5’e yükseldiği görüldü.
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 4.2 olarak ölçüldü.
TİP’in oy oranı ise yüzde 2.6 olarak kaydedildi.
Diğer partilerin oy oranı ise toplam yüzde 5.5 oldu.