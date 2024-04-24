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Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2024 - 10:42
CHP’nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekerken bir partinin oy oranının ise yarı yarıya düştüğü görüldü. İşte o ankete dair tüm detaylar…

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 1

CHP’nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında bir araştırma gerçekleştirdi. AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekerken bir partinin oy oranının ise yarı yarıya düştüğü görüldü. İşte detaylar…

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 2

ASAL Araştırma, anket kapsamında 2000 kişiye, “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 3

+ – 1,95 hata payı ve CATI yöntemiyle yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar öne çıktı.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 4

Anket sonuçlarına göre bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AK Parti’nin oy oranı yüzde 32,2’ye düştü.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 5

CHP’nin 25,8 düzeyindeki oyu ise ankette yüzde %26.5’ya yükseldi.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 6

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,3 oy alan MHP’nin oy oranı yüzde 9.8’e düştü.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 7

DEM Parti’nin yüzde 9 düzeyindeki oyu ise yüzde 9.1’e yükseldi.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 8

HEM YERELDE HEM GENELDE

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 9

Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 2,9 olan YRP’nin ise oy oranının yüzde 4.5’e yükseldiği görüldü.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 10

Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 4.2 olarak ölçüldü.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 11

TİP’in oy oranı ise yüzde 2.6 olarak kaydedildi.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 12

Diğer partilerin oy oranı ise toplam yüzde 5.5 oldu.

Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor! Son anketten dikkat çeken sonuçlar… - Sayfa 13
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Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!
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