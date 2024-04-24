Bu pazar ‘seçim’ olsa o partinin oyları yarı yarıya düşüyor!

CHP’nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerin ardından ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında bir araştırma gerçekleştirdi. AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekerken bir partinin oy oranının ise yarı yarıya düştüğü görüldü. İşte detaylar…