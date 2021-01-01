Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TMO’dan ekmek zammına karşı hamle

TMO’dan ekmek zammına karşı hamle
4 views
06 Ocak 2022 - 13:53

TMO’dan ekmek zammına karşı hamle

TMOdan ekmek zammına karşı hamle

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), Ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 Aralık ayı fiyatlarıyla satacağını açıkladı.

TMO’dan, muhtemel Ekmek fiyat artışına karşı hamle geldi. Ofis, ‘un regülasyonu’ kapsamında 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alındığını duyurdu.

TMO’dan yapılan açıklamada, “Son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 yılı Ocak ayı satış fiyatlarıyla ilgili olarak kamuoyunda özellikle ekmek fiyatlarında aşırı artışa neden olacağına yönelik değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana hammadde fiyatlarının tüketicilerimiz ile hayvan yetiştiricilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla un ve yem regülasyonu kapsamında piyasa fiyatlarının oldukça altında bir seviyeden ilgili sektörlere satış yapmaktadır. TMO kasım ve aralık aylarında Buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmemiş, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine; ekmeklik un satış fiyatlarının peşin, 185-200 TL/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı Ocak ayında da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleri ile paylaşılmıştır. Ancak yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak; TMO’nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına (No:2); önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 TL/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 TL/çuval, arpa satışlarına 2 bin 50 TL/ton, mısır satışlarına ise 2 bin 500 TL/ton fiyatlarla devam edilecektir. TMO olarak ilgili sektörlerle iş birliği içinde gıda enflasyonuyla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi, un üreticilerimize, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik ürün temininin yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz” denildi.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e SattıSabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzCumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz
Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?
İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiasıİlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası
Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur TercihMelis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın Sütyensiz Hırkasıyla Poz Verdi ama Kendini Sansürledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TMO’dan ekmek zammına karşı hamle
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş AçıkladıOcak 6, 2022-3:20 pm
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzOcak 6, 2022-3:05 pm
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !