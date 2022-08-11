Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları ‘kara listeye’ alıyor

Ünlü oyuncu Brad Pitt’in tuttuğu ilginç listeler dikkat çekti. Suikast Treni’nde (Bullet Train) ünlü oyuncu ile birlikte rol alan Aaron Taylor-Johnson’a göre Pitt, beraber çalışılacak ve çalışılmayacak oyuncaların listesini tutuyor.

Suikast Treni (Bullet Train) ile beyaz perdede boy gösteren ünlü oyuncu Brad Pitt, kariyerindeki başarısını belki de uyumlu çalışabildiği oyunculara ve güvendiği yönetmenlere borçlu.

Hatta bu durumu son filminde birlikte rol aldığı Aaron Taylor-Johnson da belirtiyor.

Variety’e verdiği bir röportajda şunları söylüyor: “Dünyaya ışık ve neşe getirmek ve iyi vakit geçirmek için bulunan insanlarla birlikte olmak istiyor. Birçok oyuncuyla çalışıyorsunuz ve bir süre sonra şöyle notlar almaya başlıyorsunuz: Kesinlikle bu kişiyle bir daha çalışmayacağım. Brad’in de iyi ve kötü listeleri var.”

Pitt, listenin varlığını henüz doğrulamamış olsa da projelerine bakarak tahminlerde bulunmak zor değil.

Örneğin; Pitt’in iyiler listesinde hiç şüphesiz birkaç defa aynı projede yer aldığı Sandra Bullock ve Logan Lerman yer alıyor. Ayrıca yıllar boyunca Julia Roberts, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio ve yönetmenler Quentin Tarantino, David Fincher ile de sık sık bağlantı kurdu.

Ancak ünlü oyuncunun istikrarlı birliktelikleri yanında çalışmak istemediği isimler de var. Pitt’in kesnlikle çalışmayacağı isimler arasında hiç şüphesiz eski eşi Angelina Jolie başta geliyor. Angelina Jolie ile Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminde tanışan ve ardından da evliliğine bitirerek birlikte olmaya başlayan Pitt, altı çocuk ve 14 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. Şu anda çift çocuklarının velayeti ve şarap bağları yüzünden mahkemelik.

Pitt’in beraber çalışmayacağı isimler arasında ünlü bir isim daha var: Tom Cruise. Pitt’in 1994 yapımı “Vampirle Görüşme” filminden beri Tom Cruise ile hiç çalışmadığı görülüyor.

Filmin vizyona girmesinden bir yıl sonra Premiere dergisine perde arkası dinamikleri hakkında konuşan Pitt, rol arkadaşıyla olan bazı temel gerilimleri ima etmişti: