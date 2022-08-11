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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları ‘kara listeye’ alıyor

Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları ‘kara listeye’ alıyor
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11 Ağustos 2022 - 14:20

Ünlü oyuncu Brad Pitt’in tuttuğu ilginç listeler dikkat çekti. Suikast Treni’nde (Bullet Train) ünlü oyuncu ile birlikte rol alan Aaron Taylor-Johnson’a göre Pitt, beraber çalışılacak ve çalışılmayacak oyuncaların listesini tutuyor.

Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 1

Suikast Treni (Bullet Train) ile beyaz perdede boy gösteren ünlü oyuncu Brad Pitt, kariyerindeki başarısını belki de uyumlu çalışabildiği oyunculara ve güvendiği yönetmenlere borçlu.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 2

Hatta bu durumu son filminde birlikte rol aldığı Aaron Taylor-Johnson da belirtiyor.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 3

Taylor-Johnson, Suikast Treni’nde Oscar ödüllü oyuncuyla çalışma deneyimi üzerine düşüncelerini paylaşırken Pitt’in projelerinde beraber çalışacağı isimlere dikkat ettiğini anlatıyor.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 4

Variety’e verdiği bir röportajda şunları söylüyor: “Dünyaya ışık ve neşe getirmek ve iyi vakit geçirmek için bulunan insanlarla birlikte olmak istiyor. Birçok oyuncuyla çalışıyorsunuz ve bir süre sonra şöyle notlar almaya başlıyorsunuz: Kesinlikle bu kişiyle bir daha çalışmayacağım. Brad’in de iyi ve kötü listeleri var.”

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 5

Pitt, listenin varlığını henüz doğrulamamış olsa da projelerine bakarak tahminlerde bulunmak zor değil.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 6

Örneğin; Pitt’in iyiler listesinde hiç şüphesiz birkaç defa aynı projede yer aldığı Sandra Bullock ve Logan Lerman yer alıyor. Ayrıca yıllar boyunca Julia Roberts, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio ve yönetmenler Quentin Tarantino, David Fincher ile de sık sık bağlantı kurdu.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 7

Ancak ünlü oyuncunun istikrarlı birliktelikleri yanında çalışmak istemediği isimler de var. Pitt’in kesnlikle çalışmayacağı isimler arasında hiç şüphesiz eski eşi Angelina Jolie başta geliyor. Angelina Jolie ile Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminde tanışan ve ardından da evliliğine bitirerek birlikte olmaya başlayan Pitt, altı çocuk ve 14 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. Şu anda çift çocuklarının velayeti ve şarap bağları yüzünden mahkemelik.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 8

Pitt’in beraber çalışmayacağı isimler arasında ünlü bir isim daha var: Tom Cruise. Pitt’in 1994 yapımı “Vampirle Görüşme” filminden beri Tom Cruise ile hiç çalışmadığı görülüyor.

Filmin vizyona girmesinden bir yıl sonra Premiere dergisine perde arkası dinamikleri hakkında konuşan Pitt, rol arkadaşıyla olan bazı temel gerilimleri ima etmişti:

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 9

“Tom ve ben farklı yönlerde yürüyoruz. Her zaman gerçek bir sohbetin önüne geçen temel bir rekabet olduğunu düşündüm. Hiçbir şekilde kötü değildi, hiç değil. Ama sadece oradaydı ve beni biraz rahatsız etti. Ama iyi bir oyuncu ve ilerliyor. O yaptı. Demek istediğim, buna saygı duymak zorundasın.”

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları 'kara listeye' alıyor - Sayfa 10

Pitt’in tekrar çalışmadığı beraber yer aldıkları projeden de mutsuz olduğu isimler arasında Harrison Ford da var. 1997 yapımı aksiyon filmi sessiz Düşman (The Devil’s Own) filminde birlikte rol aldıktan sonra Pitt, Rolling Stone’a filmin çekimleri için en sorumsuz film olarak tanımlamıştı, ancak daha sonra hayal kırıklığının Ford’a yönelik olmadığını da belirtti. Yine de ikilinin tekrar bir filmde rol almaması dikkat çekici.

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Brad Pitt birlikte çalışmayacağı oyuncuları ‘kara listeye’ alıyor
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