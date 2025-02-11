BOTAŞ VE TÜRKMENGAZ ARASINDA STRATEJİK DOĞALGAZ ANLAŞMASI!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek önemli bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye taşınmasını sağlayacak. Gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Enerji İş Birliği Derinleşiyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında enerji alanındaki iş birliği son dönemde önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov’un huzurunda Antalya’da imzalanan doğalgaz alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı, bu yeni anlaşma ile somut bir aşamaya taşındı.

Enerji Bakanı Bayraktar, anlaşmanın Türkiye’nin doğalgaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirme politikasının bir parçası olduğunu belirterek, “Bu anlaşma, hem ülkemizin enerji arz güvenliğini artıracak hem de Türkmenistan ile stratejik iş birliğimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Enerji Koridorundaki Konumunu Güçlendiriyor

Türkiye, enerjide bölgesel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, bölgedeki enerji ticaretinde Türkiye’nin stratejik rolünü daha da pekiştirecek.

Uzmanlar, Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği açısından bu tür anlaşmaların büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasında Türkiye’nin kritik bir transit ülke haline geleceği belirtiliyor.

Türkmen Gazı Türkiye’ye Nasıl Ulaşacak?

Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğalgaz sevkiyatının Hazar Denizi üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda, İran veya Azerbaycan üzerinden boru hatlarıyla gaz akışının sağlanması planlanıyor. Teknik detayların önümüzdeki süreçte netlik kazanması beklenirken, anlaşmanın hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin yıllık doğalgaz ithalatında önemli bir çeşitlilik sağlanacak.

Enerji Piyasasına Etkileri

Bu anlaşma, sadece Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda enerji piyasalarında da yeni dengeler oluşturabilir. Uzmanlar, Türkmen gazının Avrupa pazarına ulaşmasının küresel enerji fiyatları üzerinde de etkili olabileceğini öngörüyor. Türkiye’nin bu süreçte enerji ticaretinde daha etkin bir rol üstlenmesi, uluslararası arenada da dikkat çekiyor.

Türkiye’nin enerji alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda atılan bu adım, uzun vadede hem ekonomik hem de stratejik kazanımlar sunacak. 2025 yılında başlayacak olan doğalgaz akışı, Türkiye’nin bölgedeki enerji merkezi olma hedefini destekleyen en önemli projelerden biri olarak görülüyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/