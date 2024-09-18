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Konut kredisi faizi düşüyor… İşte çekilecek krediye göre aylık taksitler

Konut kredisi faizi düşüyor… İşte çekilecek krediye göre aylık taksitler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2024 - 9:42

Ziraat Bankası “Konut Kredisi Ürün Paketi” kapsamında konut kredisi faizini 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79’a düşürdü. 1 milyon liranın aylık ödemesi 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda yüzde 3’ten yüzde 7’e kadar faiz oranları sunuluyor.

Konut almak isteyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Yükselen kiralar nedeniyle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek daha makul duruma geliyor. Enflasyon ortamında kullanılan krediler ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı da sunuyor.

KONUT FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Yüksek mevduat faizi sunulan piyasa ortamında konuta olan talep bir süre ertelendi ve konut fiyatları da düşüşe geçti. Düşen fiyatları fırsat bilenler konut yatırımı yapmaya başladı.

Merkez Bankası’nın faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte piyasa dinamiklerinde değişiklikler gözlemlenmesi bekleniyor. Hem konut hem de otomobil piyasası için bekleyen talebin hızla devreye girmesi fiyat algılarında hızlı değişiklikler yaratabilir.

YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında konut satışları yıllık yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satışı görüldü.

FİYAT/PERFORMANS EVLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yatırım amaçlı alınacak konutlarda 1.5-2 milyon liraya İstanbul’da konutlar bulunuyor. Kiraları da en düşük 10 bin liradan başlıyor. Nakit alımlarda 1.5 milyon liralık ev alınıp kiraya verilirse ilerleyen yıllardaki kira artışlarıyla birlikte evin kendi parasını kurtarma süresi 10 yılın altına geriliyor. 10 yıl içinde de fiyatının katlanması olasılığı artıyor.

Kredi faizlerinin daha da düştüğü ortamda konutun yeniden yatırım aracı olarak kabul görmesiyle birlikte konut fiyatlarının hızla artması beklentisi piyasada hakim durumda.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLATTI

Ziraat Bankası Konut Kredisi Ürün Paketinde faiz indirdi. 1-24 ay vade aralığında yüzde 3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında yüzde 2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında yüzde 2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında yüzde 2,79 faiz oranı imkanı sunuyor.

KREDİ İÇİN ŞARTLAR VAR

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Konut kredisinden, Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecek.

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İKİNCİ EVİNİ ALACAKLAR DİKKAT!

İkinci evini alacaklar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yüzde 22.5 oranındaki kuralı geçerli olacak. Başka bir deyişle alınacak evin değerinin sadece yüzde 22.5’i kadar kredi kullandırılacak.

NE KADAR ÖDEME ÇIKIYOR?

1 milyon lira kredi kullanan birisi 60 ay vadede yüzde 2.89 oranında faizle aylık olarak 35 bin 285 lira ödeme yapması gerekiyor. Aynı şartlarda 120 ay vadede yüzde 2.79 oranında faizle aylık ödeme 29 bin seviyesinde gerçekleşiyor.

 

Konut kredisi faizi düşüyor... İşte çekilecek krediye göre aylık taksitler

 

FAİZ ORANLARI YÜKSEK KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bankalar kampanya yapsa da yakın geçmişimizde 15 yıl vadede yüzde 0.69 oranında faiz oranıyla konut sahibi olanlar oldu. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde konut kredisi faizleri yüzde 0.89-0.99 oranında uzun yıllar sabit kalmıştı.

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DİĞER BANKALARDA DURUM NE?

Diğer bankalara bakıldığında konut kredisinde en uygun oran yüzde 3’ten başlıyor yüzde 6.99’a kadar çıkıyor.

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