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Fatih Portakal’dan Melih Bulu Yorumu

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Fatih Portakal’dan Melih Bulu Yorumu
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15 Temmuz 2021 - 11:59
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Fatih Portakal, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve bugün görevden alınan Melih Bulu ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Fatih Portakal'dan Melih Bulu Yorumu: Erdoğan Geri Vites mi Yaptı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu’nun yerine Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Portakal, şunları yazdı:

1-Tebrikler, #BoğaziçiÜniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu?

2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var?

3- Ya da yıllar sonra bizleri ilgilendiren her hassas meseleye inatla yaklaşan Erdoğan geri vites mi yaptı? Çünkü anket sonuçları eriyen bir AKP’yi işaret ediyor. Kanımca Erdoğan’ın en bu günlerde büyük sıkıntısı Bahçeli! O ne diyecek acaba?

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