Fatih Portakal’dan Melih Bulu Yorumu

Fatih Portakal, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve bugün görevden alınan Melih Bulu ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. Bulu’nun yerine Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Portakal, şunları yazdı:

1-Tebrikler, #BoğaziçiÜniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu?

2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var?

3- Ya da yıllar sonra bizleri ilgilendiren her hassas meseleye inatla yaklaşan Erdoğan geri vites mi yaptı? Çünkü anket sonuçları eriyen bir AKP’yi işaret ediyor. Kanımca Erdoğan’ın en bu günlerde büyük sıkıntısı Bahçeli! O ne diyecek acaba?