Bir Zam da LPG’ye Geldi !

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası bir fiyat artışı da LPG oto gazda gerçekleşti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul’da 5,91’den satılan oto gazın litresi 6,13’e çıkacak. Oto gazın litresi Ankara’da 5,95’ten 6,17’ye, İzmir’de ise 5,81’den 6,03’e yükselecek.

MOTORİN VE BENZİNE ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve dün itibarıyla motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Zamların ardından motorinin litresi İstanbul’da 8,19’a, Ankara ve İzmir’de ise 8,28’e yükselmişti. Benzinin litresi ise İstanbul’da 7,94’e, Ankara’da 8,00’a, İzmir’de ise 8,03’e çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.