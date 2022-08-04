Takvimler 2020 yılının ekim ayını gösteriyordu. Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle boğuşurken gösteri dünyasından şoke eden korkunç bir haber geldi… Üstelik de en küçük bir umudun bile büyük mutluluklara neden olduğu zor bir zamanda.

HAYATININ EN ZOR ANLARINI PAYLAŞMIŞTI

Müzisyen kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte aralarına katılacak oğlunu heyecanla bekleyen model Chrissy Teigen, 2020 yılında Ölü Doğum yaptı. Daha dünyaya gözlerini açmadan önce Jack adını verdikleri oğulları, beklendiği zamandan beş ay önce anne karnında hayatını kaybetti. Chrissy Teigen ve John Legend, minik oğullarına kavuştukları gün onunla sonsuza kadar vedalaşmak zorunda kaldı. Teigen, hastanedeki zor anlarda eşi ve annesinin kendisini görüntülemesini istedi. Sonra da o anlarda olup bitenleri sosyal medya hesabında paylaştı. O paylaşımlar tartışma yaratsa da Teigen, benzer bir açı yaşayan anne adaylarının yanında olduğunu belirtmek için böyle davrandığını açıkladı.

BU KEZ MUTLU HABERİ VERDİ

İki yıl önce bu büyük acıyı yaşayan ve sonra iki çocuklarıyla hayata tutunan ünlü çift, bu kez mutlu bir haber paylaştı. Teigen ve Legend, bir kez daha yeni bebek heyecanı yaşıyor. 36 yaşındaki Teigen, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak bir kez daha hamile olduğunu açıkladı.

‘GÜZEL, UMUTLU VE HARİKA’

Bebeğinin kalp atışlarını duyduktan sonra mutlu haberi paylaşmak istediğini belirten Chrissy Teigen, şu ana kadar da her şeyin yolunda gittiğini açıkladı. Model, kendini güzel, umutlu ve harika hissettiğini de satırlarına ekledi. Teigen, bu mutlu haberi bugüne kadar kendine saklamanın da çok zor olduğunu ifade etti.

Chrissy Teigen, Ekim 2020’de geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından eşi John Legend ile birlikte Jack adını verdikleri bebeğini ölü olarak dünyaya getirmişti. Teigen, yaşadığı bu korkunç deneyimi anlatan bir makale ile acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİLER

Bebeğini kaybettikten sonra hastane odasında çekilen fotoğrafları tartışma yaratan model, o görüntülere neden Instagram sayfasında yer verdiğini de açıklayan bir online makale kaleme aldı. Chrissy Teigen, online olarak yayınladığı makalesine “Bunu yazmak için ne zaman hazır olacağımı bilmiyordum” satırlarıyla başladı. “Bir parçam bunun için henüz erken olduğunu düşünüyordu, bir parçam da doğru zaman olduğunu söylüyordu.”

‘BİR KÖŞEDE DÜŞÜNCELERE DALDIM’

Teigen daha sonra bir gün yatak odasının bir köşesinde oturup kendini düşüncelere kaptırınca da makalenin şekillendiğini belirtti. Chrissy Teigen, daha dünyaya gelmeden “Jack” diye çağırdıkları üçüncü bebeğini, hamileliğinin dördüncü ayında geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getirmişti.

DÜNYAYA GELMESİNE DAHA BEŞ AY VARDI

Ünlü model, daha önünde 5 ay olmasına rağmen hastanede doğum odasında bebeğini dünyaya getirirken eşi John Legend’in “Neler oluyor burada?” dediğini belirtti. Teigen bebeğini dünyaya getirdikten dakikalar sonra ona veda ettiğini yazdı.

‘ONU GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞTIM’

Teigen, bu korkunç olay başına gelmeden önce aylarca yatak istirahati yapıp bebeğini ‘güvenli bölgede’ tutmaya çalıştığını yazdı. Kanaması başladıktan sonra ilk dönemde evinde yine doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Model, doktorların söylediği olumsuz şeylerin olumluya döneceğini düşündüğünü de ekledi.

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tedaviye de cevap vermeyen Teigen, sonunda doktorların acı gerçegi açıkladığını ve bebeğe veda vaktinin geldiğini anlattı. O an önce biraz ağladığını sonrasının ise daha dayanılmaz olduğunu ifade etti model. Nefesinin, derin acısına yetişemediğini yazdı.

ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ: Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş Teigen. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend’ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.

‘O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM’

Chrissy Teigen fotoğrafları çektirme sebebini de şöyle anlattı: “Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles’ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.’

‘BEN YAŞADIM, BU BENİM SEÇİMİM’

Chrissy Teigen hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaşmasına yönelik eleştirilere de “Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim” diye yanıt verdi.

OĞLU DA ERKEN DOĞDU

Model, hamilelikle ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlattı. Teigen oğlu Miles’ı da bir ay erken dünyaya getirdiğini yazdı.

İKİ ÇOÇUKLU AİLE

2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 43 yaşındaki John Legend’ın 6 yaşında Luna adında bir kızı ve 4 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.