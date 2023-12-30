Suudilerin Atatürk alerjisi Hande Erçel’e sıçradı! Reklam anlaşmasını iptal ettiler

Suudi parfüm markasının reklamında oynayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı. Marka, reklam anlaşmasını iptal etti.
Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmadı ve Türkiye’ye döndü.
Dünyada gündem olan olayın ardından Laverne markasıyla reklam anlaşması yapan oyuncu Hande Erçel, instagram hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı.
Hande Erçel’in Atatürk fotoğrafı paylaşması üzerine, parfüm markası Laverne, oyuncu ile olan reklam anlaşmasına son verdi.
Markanın X hesabından yapılan paylaşımda “En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için. Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi” denildi.