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Güney Kore’nin gündeme bomba gibi düşen teklifine Biden’dan net cevap: Hayır!

Güney Kore’nin gündeme bomba gibi düşen teklifine Biden’dan net cevap: Hayır!
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03 Ocak 2023 - 10:57

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un, ABD ile ortak ‘nükleer tatbikat’ konusunda görüştüklerini duyurması dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD başkanı Joe Biden’ın konuya ilişkin cevabı kafaları karıştırdı…

Bu yıl rekor sayıda füze denemesi yapan Kuzey Kore yönetimine cevap vermek amacı ile Güney Kore ile olan ilişkilerini derinleştiren ABD,4 yıl aradan sonra ilk kez bu sene savaş uçaklarını Güney Kore’de konuşlandırdı.

İki ülke genişletilmiş caydırıcılık stratejisi kapsamında peş peşe yaptıkları tatbikatlarla Pyongyang yönetimine mesaj verirken, Kuzey Kore ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarını bir işgal provası olarak değerlendiriyor.

Güney Korenin gündeme bomba gibi düşen teklifine Bidendan net cevap: Hayır

GÜNEY KORE’DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN TEKLİF

 

İki ülke arasındaki yakınlaşma bölgedeki tansiyonu yükseltmişken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol dün Kuzey Kore’yi daha da kızdıracak bir açıklama yaptı ve ABD ile ortak ‘nükleer tatbikat’ konusunda görüştüklerini duyurdu.

Chosun Ilbo gazetesine konuşan Güney Kore Devlet Başkanı, nükleer silahları içeren ortak askeri tatbikat teklifinin değerlendirildiğini ve ABD’li yetkililerin bu konu hakkında “oldukça olumlu” olduğunu vurguladı.

Yoon açıklamasında, “Nükleer silahlar ABD’ye ait olsa da istihbarat paylaşımı, planlama ve eğitimler iki ülke tarafından ortaklaşa yürütülmeli” ifadelerini kullandı.

Güney Korenin gündeme bomba gibi düşen teklifine Bidendan net cevap: Hayır

BİDEN NET BİR ŞEKİLDE REDDETTİ

 

Ancak Güney Kore’nin teklifi bizzat ABD Başkanı Joe Biden tarafından reddedildi.

Virjin Adaları’ndan Washington’a dönerken Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD başkanı, “Güney Kore ile ortak nükleer tatbikat görüşülüyor mu?” sorusuna net bir şekilde ‘hayır’ cevabını verdi.

BAŞKANIN HABERİ YOK MU?

Biden’ın soru karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti. The New York Times gazetesi başkanın astları arasında herhangi bir görüşmeden haberi olup olmadığını sorgularken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

Güney Korenin gündeme bomba gibi düşen teklifine Bidendan net cevap: Hayır

BU İLK DEĞİL

 

Bu, geçtiğimiz Mayıs ayında göreve gelen Güney Kore devlet başkanının ABD ile yaşadığı ilk sorun değil.

62 yaşındaki liderin Eylül ayında katıldığı Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde mikrofonun açık olduğunu unutup ABD’li yetkililerle ilgili aşağılayıcı sözler söylediği ileri sürülmüştü.

Yoon Suk-yeol iddiaları ‘gerçek dışı’ olarak tanımlasa da muhalefet, Yoon’u Biden’a hakaret etmek ve Güney Kore’yi küçük düşürmekle suçlamıştı.

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