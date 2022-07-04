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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’

Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’
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04 Temmuz 2022 - 11:57

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşında olan ünlü oyuncunun pozunu görenler “20 yaşında gibisiniz” yorumlarında bulundu.

Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 1

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, ‘Çalıkuşu’ romanının dizi uyarlamasında ‘Feride’ karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener, adeta yıllara meydan okuyor.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 2

Türkiye’nin unutulmaz kadın oyuncularından Aydan Şener sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 3

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 4

Aydan Şener son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 5

Aydan Şener’in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 6

Aydan Şener’e “20 yaşında gibisiniz”, “Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?”, “Yok zaman size işlemiyor” yorumları yağdı.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 7

İşte o paylaşım…

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 8
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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 9

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1963 yılında Kilis’te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa’ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 10

Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında “Küçük Ağa” televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 11

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991’de eşi Ayhan Akbin’den ayrıldı.

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 12

AYDAN ŞENER’İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi, Zahide, 2016-2018)

Başarımı Karılarıma Borçluyum (2015, Tiyatro)

Yıllar Sonra (2011, TV dizisi)

Sürgün Hayatlar (2008, TV dizisi)

Kırmızı Işık (2008, TV dizisi)

Evimin Erkeği (2007, TV dizisi)

Fikrimin İnce Gülü (2007, TV dizisi)

Masum Değiliz (2005, TV dizisi)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 13

Beni Bekledinse (2004, film)

Mühürlü Güller (2003, TV dizisi)

Öyle Bir Sevda ki (2002, TV dizisi)

Ankara Yollarında (2002, film)

Oyun (2001, film)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 14

Aşk Aynı Adreste (2000, film)

Kumru (2000, film)

Yarın Geç Olmayacak (2000, film)

Hicran (1999, TV dizisi)

Güvercin (1999, film)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 15

Ah Nalan Ah (1997, film)

Nice Yıllardan Sonra (1997, film)

Hüznün Yüzü (1997, TV dizisi)

Sakin Kasabanın Kadını (1997, film)

Yüzleşme (1996, film)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 16

Zühre (1996, TV dizisi)

Ay Işığında Saklıdır (1996, film)

Bir Aşkın Bittiği Yer (1996, film)

Tutku (1996, TV dizisi)

Nefes Alamıyorum (1996, TV dizisi)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 17

Gül ve Diken (1995, TV dizisi)

Gölge Çiçeği (1995, TV dizisi)

Sevgi Oyunu (1994, TV dizisi)

Hayatın İçinden (1993, TV dizisi)

İki Kız Kardeş (1992, TV dizisi)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 18

Yol Palas Cinayeti (1991, TV dizisi)

Fatih-Harbiye (1990, TV dizisi)

Yeniden Doğmak (1987, TV dizisi)

Samanyolu (1987, TV dizisi)

Utanç Yılları (1987, film)

Çalıkuşu (1986, Feride, TV dizisi)

Küçük Ağa (1983, TV dizisi)

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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 19
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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 20
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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 21
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Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’ - Sayfa 22

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