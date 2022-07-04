Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991’de eşi Ayhan Akbin’den ayrıldı.