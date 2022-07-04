Bikinili poz veren Aydan Şener fiziğiyle göz kamaştırdı! ‘20 yaşında gibisiniz…’

Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşında olan ünlü oyuncunun pozunu görenler “20 yaşında gibisiniz” yorumlarında bulundu.
1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen, ‘Çalıkuşu’ romanının dizi uyarlamasında ‘Feride’ karakterini canlandıran bir dönemin güzel oyuncusu Aydan Şener, adeta yıllara meydan okuyor.
Türkiye’nin unutulmaz kadın oyuncularından Aydan Şener sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor.
Aydan Şener son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.
Aydan Şener’in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.
Aydan Şener’e “20 yaşında gibisiniz”, “Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?”, “Yok zaman size işlemiyor” yorumları yağdı.
İşte o paylaşım…
AYDAN ŞENER KİMDİR?
1963 yılında Kilis’te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa’ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.
Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında “Küçük Ağa” televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991’de eşi Ayhan Akbin’den ayrıldı.
AYDAN ŞENER’İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi, Zahide, 2016-2018)
Başarımı Karılarıma Borçluyum (2015, Tiyatro)
Yıllar Sonra (2011, TV dizisi)
Sürgün Hayatlar (2008, TV dizisi)
Kırmızı Işık (2008, TV dizisi)
Evimin Erkeği (2007, TV dizisi)
Fikrimin İnce Gülü (2007, TV dizisi)
Masum Değiliz (2005, TV dizisi)
Beni Bekledinse (2004, film)
Mühürlü Güller (2003, TV dizisi)
Öyle Bir Sevda ki (2002, TV dizisi)
Ankara Yollarında (2002, film)
Oyun (2001, film)
Aşk Aynı Adreste (2000, film)
Kumru (2000, film)
Yarın Geç Olmayacak (2000, film)
Hicran (1999, TV dizisi)
Güvercin (1999, film)
Ah Nalan Ah (1997, film)
Nice Yıllardan Sonra (1997, film)
Hüznün Yüzü (1997, TV dizisi)
Sakin Kasabanın Kadını (1997, film)
Yüzleşme (1996, film)
Zühre (1996, TV dizisi)
Ay Işığında Saklıdır (1996, film)
Bir Aşkın Bittiği Yer (1996, film)
Tutku (1996, TV dizisi)
Nefes Alamıyorum (1996, TV dizisi)
Gül ve Diken (1995, TV dizisi)
Gölge Çiçeği (1995, TV dizisi)
Sevgi Oyunu (1994, TV dizisi)
Hayatın İçinden (1993, TV dizisi)
İki Kız Kardeş (1992, TV dizisi)
Yol Palas Cinayeti (1991, TV dizisi)
Fatih-Harbiye (1990, TV dizisi)
Yeniden Doğmak (1987, TV dizisi)
Samanyolu (1987, TV dizisi)
Utanç Yılları (1987, film)
Çalıkuşu (1986, Feride, TV dizisi)
Küçük Ağa (1983, TV dizisi)