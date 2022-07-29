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Beşiktaş’tan Valerien Ismael açıklaması!

Beşiktaş’tan Valerien Ismael açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Temmuz 2022 - 15:03

Son Dakika: Beşiktaş’tan Valerien Ismael açıklaması!

Son Dakika: Beşiktaştan Valerien Ismael açıklaması

Beşiktaş, Valerien Ismael’e 5 maçlık kredi verildiği ve başarılı sonuçlar alınmaması durumunda yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael’e 5 maçlık kredi verildiği ve bu süre zarfında başarılı sonuçlar alınmaması halinde yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël’le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

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Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor;

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

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