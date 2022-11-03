Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor! Futbolcularını tek tek ikaz etti

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor! Futbolcularını tek tek ikaz etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
03 Kasım 2022 - 10:05

Beşiktaşta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor Futbolcularını tek tek ikaz etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesi futbolcularını uyardı. Süper Lig’de attığı 25 golle Fenerbahçe’nin ardından en skorer ikinci takım durumunda olan ancak 16 kez topu kalesinde görüp zirvedeki 8 arasında en kötü performansa sahip bulunan Beşiktaş’ta teknik direktör Güneş futbolcularının dikkatini çekti. Bu sezon 12 maçta sadece 3 kez kalesini kapatabilen Beşiktaş’ın teknik patronu oyuncularını “Defanstaki rahatsızlıklarımızı çözmeliyiz” diyerek ikaz etti.

Beşiktaş’ta hafta sonu oynanacak Galatasaray maçının hazırlıkları sürerken bir yandan da teknik ekip rakibi en ufak ayrıntısına kadar analiz ediyor.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde adeta olağanüstü hal ilan edilirken, siyah beyazlı takımdaki ikinci döneminde henüz ikinci maçında önemli bir sınava çıkacak olan teknik direktör Şenol Güneş zorlu G.Saray deplasmanında takımına güvendiğini dile getirdi.

 

Beşiktaşta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor Futbolcularını tek tek ikaz etti

 

KİLİDİ AÇACAK OYUNCULARIMIZ VAR

Sık sık yöneticilerle bir araya gelen ve son durum hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam “Şu anda Ghezzal’ın sakatlığı dışında canımızı sıkan bir şey yok. Ümraniyespor karşılaşması takıma büyük moral verdi.

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk’dan Kerem Aktürkoğlu kararı…Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk’dan Kerem Aktürkoğlu kararı…

Ümraniye hiç de yabana atılacak bir takım değil, son sırada olmaları yanıltmasın, öyle organize bir takıma 5 gol atmak önemli. Kilidi açacak oyuncularımız var, forvet hattımız ve kanatlarımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

SİSTEMDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Son antrenmanda futbolcularıyla da kısa bir sohbet gerçekleştiren Şenol Güneş “Sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz. Önemli olan doğru zamanda doğru paslarımızı kullanmak ve kontrataklarda etkili olmak. Yardımlaşma halinde olduğumuzda rakibimizin zaaflarını çözeriz.

Şu anda özellikle defansif anlamda rahatsızlıklarımızı çözmeliyiz. Kesinlikle riskli oynamamalıyız” dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk’dan Kerem Aktürkoğlu kararı…Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk’dan Kerem Aktürkoğlu kararı…
Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dakika mucizesi! “Akıl dışı, bundan haberimiz yoktu…”Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dakika mucizesi! “Akıl dışı, bundan haberimiz yoktu…”
Sancar’a şair diyen yarışmacının şansı hakemlere de şart | TFF Danışmanı Hugh Dallas’ın görevine son verilecek mi? | Ivan Bebek ‘F.Bahçe maçı görev için sağlıklı olmaz’ demeliydiSancar’a şair diyen yarışmacının şansı hakemlere de şart | TFF Danışmanı Hugh Dallas’ın görevine son verilecek mi? | Ivan Bebek ‘F.Bahçe maçı görev için sağlıklı olmaz’ demeliydi
Avrupa’da Türk futbolu için tarihi gece! Hedefimiz 4’te 4 yapmak… Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu… İnce hesaplar…Avrupa’da Türk futbolu için tarihi gece! Hedefimiz 4’te 4 yapmak… Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu… İnce hesaplar…
Fenerbahçe’de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: “Futbolcular ‘Hocamız çözer’ diye bakıyor”Fenerbahçe’de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: “Futbolcular ‘Hocamız çözer’ diye bakıyor”
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !