Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dakika mucizesi! “Akıl dışı, bundan haberimiz yoktu…”

Avrupa’nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler son 16’ya kalırken, 3. sırada bitiren takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turundan devam edecek.

A Grubu’nda Napoli ve Liverpool, B Grubu’nda Club Brugge ve Porto, C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter, D Grubu’nda Tottenham ve Frankfurt, F Grubu’nda Real Madrid ve Leipzig, E Grubu’nda Chelsea ve Milan, H Grubu’nda Paris Saint-Germain ve Benfica, G Grubu’nda Manchester City ve Borussia Dortmund, son 16’ya kalan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalamayan Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shaktar, Sevilla ve Juventus UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turunda mücadele edecek. Öte yandan Atletico Madrid uzun bir aradan sonra Avrupa macerasına grup maçları sonrasında veda etmiş oldu.

CHELSEA LİDER OLARAK TUR ATLADI

E Grubu’nda Chelsea, Dinamo Zagreb’i konuk etti. Chelsea rakibini 2-1’lik skorla geçerek grubundan lider olarak çıkmayı başardı. Mücadelede Chelsea adına golleri 18. dakikada Sterling ve 30. dakikada Zakaria kaydetti. Konuk ekip Zagreb takımında ise tek golü 7. dakikada Petkovic kaydetti.

Bu sonuçla beraber Chelsea grubundan 13 puanla lider olarak çıktı. Dinamo Zagreb ise 4 puanla grubunu sonuncu olarak tamamladı.

MILAN FARKLI KAZANDI

E Grubu’nda ikinci takımı belli edecek karşılaşmada Milan sahasında Salzburg’u 4-0 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini Giroud (2), Krunic ve Messias kaydetti. Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve grubu 2. sırada tamamladı. Salzburg ise 6 puanda kaldı ve Avrupa Ligi’ne katılacak.

GIROUD YAŞLANMIYOR

Olivier Giroud (36 yaş 33 gün), Opta’nın detaylı analize başladığı 2003/04’ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında 3+ gol katkısı yapan en yaşlı oyuncu oldu.

REAL MADRID GOL OLUP YAĞDI

F Grubu’nun son haftasında Real Madrid, İskoçya temsilcisi Celtic’i konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 5-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Luka Modric, 21. dakikada penaltıdan Rodrygo, 51. dakikada Marco Asensio, 61. dakikada Vinicius Junior ve 71. dakikada Federico Valverde kaydetti. Celtic’in tek sayısı 84. dakikada Jota’dan geldi. Celtic’te Juranovic, 35. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Thibaut Courtois’yı geçemedi.

Bu sonucun ardından bir üst tura yükselmeyi daha önce garantileyen Real Madrid, grup etabını 13 puanla lider olarak tamamladı. Celtic ise 2 puanda kaldı ve Avrupa’ya veda etti.

ANCELOTTI, FERGUSON’I GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 102’nci galibiyetini alan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, en yüksek sayının sahibi olan Alex Ferguson’ın rekorunu egale etti.

Bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda ceza sahası dışından en fazla gol atan isim Federico Valverde oldu.

BURAK YILMAZ’IN REKORU KIRILDI

Real Madrid, 6. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Real Madrid’de topun başına Luka Modric geçti ve Hırvat yıldız, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. İspanyol devi golün ardından büyük bir sevinç yaşarken; 37 yaşındaki Luka Modric, Burak Yılmaz’a ait olan bir rekoru kırdı.

Modric, 37 yaş 54 günle Şampiyonlar Ligi’nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu olma unvanını ele geçirdi. BURAK YILMAZ, 36 yaş 244 günlükken Chelsea’ye karşı Lille formasıyla attığı penaltı golüyle rekorun sahibi olmuştu.

LEIPZIG İKİNCİ, SHAKHTAR ÜÇÜNCÜ

F Grubu’nun bir diğer maçında RB Leipzig, deplasmanda Shakhtar Donetsk’i 4-0’lık skorla geçti. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada Dani Olmo kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig 10 puana ve ikinci tura yükseldi. 6 puanda kalan Shakhtar Donetsk yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

MANCHESTER CITY SONRADAN AÇILDI

G Grubu’nun son haftasında Manchester City, Sevilla’yı mağlup ederek grubunu namağlup tamamladı. Sevilla, Rafa Mir’in 31. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken devreye konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada genç oyuncusu Rico Lewis’in golüyle skorda dengeyi sağladı.

Mücadelenin son bölümüne 1-1’lik eşitlikle girilirken 73. dakikada Manchester City, üstünlük golünü bir diğer genç oyuncusu Julian Alvarez’le buldu. 83. dakikada ise Riyad Mahrez, Manchester City’in 3. golünü kaydederek skoru belirledi: 3-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde skoru koruyan Manchester City, gruptaki 6. maçında da mağlup olmadı ve grup etabını 14 puanla namağlup tamamladı. 3. yenilgisini alan Sevilla ise 5 puanla grup etabını noktaladı. Gruplardaki son maçlar öncesinde Manchester City liderliği, Sevilla ise Avrupa Ligi’ni garantilemişti.

MARCAO DEVAM EDEMEDİ

Sevilla’da eski Galatasaraylı Marcao’nun durumu, Manchester City maçı öncesinde belirsizdi. Brezilyalı savunmacı, teknik direktör Jorge Sampaoli’nin tercihiyle ilk 11’de yer aldı. İlk yarıda sakatlanan Marcao, 45+1. dakikada yerini Nemanja Gudelj’e bırakmak durumunda kaldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sampaoli, durumun korkulduğu kadar kötü olmayabileceğini aktardı. Marcao’nun önceki sakatlığının nüksetmediği yeni bir sorun yaşadığı ve zaten kendisini bu acil değişiklik olmasa da devre arasında değiştirmeyi düşündüğünü belirtti.

DORTMUND KAPANIŞI BERABERLİKLE YAPTI

Gruptaki diğer maçta Borussia Dortmund, deplasmanda Kopenhag’la 1-1 berabere kaldı. Dortmund’un golü Thorgan Hazard’dan gelirken ev sahibi Kopenhag’ın golünü Hakan Arnar Haraldsson kaydetti. Bu sonuçla Dortmund grup etabını 9 puanla ikici, Kopenhag ise 3 puanla sonuncu tamamladı.

BENFICA MUCİZEYİ BAŞARDI

H Grubu’nda Benfica, Maccabi Haifa’yı farklı yendi. Rakibini 6-1 mağlup eden Benfica, H grubunu Paris Saint Germain’in önünde lider tamamladı. Benfica’ya galibiyeti getiren goller Goncalo Matias Ramos, Peter Musa, Alejandro Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Pereira Araujo ve Joao Mario’dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise penaltıdan Tjaronn Chery kaydetti.

HER ŞEYİ DEPLASMAN GOLÜ BELİRLEDİ

Benfica, aldığı galibiyetle Paris Saint Germain’le puanını eşitlerken genel averajda da rakibini yakaladı. Portekiz ekibi, Paris Saint Germain’e göre deplasmanda daha fazla gol attığı için grubunu lider tamamladı.

UZATMADA GELEN LİDERLİK

Benfica, PSG’nin 1 farklı önde olduğu senaryoda, grup liderliği için 5 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Maccabi Haifa’yı 1-6 mağlup ettiler. Benfica, 90+2. dakikada attığı gol ile PSG ile bütün istatistiklerini eşitledi. Karşılaşma 5-1 sona erse PSG lider olarak gruptan çıkıyordu.

GALTIER: AKIL DIŞI

Gruptaki diğer maçta Paris Saint Germain, Juventus’u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ikinci oldu. PSG’nin gollerini Mbappe ve Nuno Mendes kaydetti. Juventus’un tek golü ise kaptan Bonucci’den geldi.

Juventus maçı sonrasında konuşan PSG Teknik Direktörü Galtier: “Tabii ki kuralları biliyorum ama Benfica’nın lider olduğu böyle bir senaryoyu asla hayal edemezdim. Hem de uzatma dakikalarında… Şampiyonlar Ligi bazen akıl dışı olabiliyor.” dedi.

MBAPPE: HABERİMİZ YOKTU

Kylian Mbappe ise “Maç oynanırken durumdan haberimiz yoktu. Maçın sonunda teknik ekipten birkaç kişi bizi uyarmaya çalıştı. Önemli olan son 16’ya kalmaktı, bunu başardık. Liderlik için gerekeni yaptık ama olmadı. Şimdi eşleşmede rakibimiz kim olursa olsun mağlup etmek için oynayacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kylian Mbappe (23 yaş 10 ay 13 gün), Lionel Messi’yi (24 yaş 4 ay 8 gün; Kasım 2011) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 gole en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.