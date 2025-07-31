BEŞİKTAŞ KADIN TAKIMI GÜÇLENİYOR: 6 İMZA BİRDEN GELDİ

Siyah-beyazlılar yeni sezona güçlü kadroyla giriyor
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek adına 6 oyuncuyla birden sözleşme imzaladı. Transferlerin aynı anda duyurulması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Kadroya Katılan İsimler
Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip şu isimleri renklerine bağladı:
- Tania Mateus – Portekizli forvet
- Esra Manya – Orta saha
- Nehir Zeytünlü – Savunma
- Damla Bozyel – Savunma
- Defnesu Aldemir – Savunma
- Beyza Semercioğlu – Savunma
Yeni transferlere Beşiktaş forması altında başarılar dilendi.
Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kazandı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu transferlerle hem hücum hem savunma hattını güçlendirmiş oldu. Teknik ekip, yeni oyuncuların takıma kısa sürede adapte olması için özel bir hazırlık programı uygulamaya başladı.