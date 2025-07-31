GALATASARAY’DA TARİHİ İMZA: OSIMHEN RESMEN İSTANBUL’DA

Sarı-kırmızılılar, 75 milyon euro bonservisle Türk futbol tarihine geçti

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i bu kez bonservisiyle transfer etti. Napoli ile yapılan uzun müzakereler sonucunda 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’a Geldi, Taraftarlar Havalimanına Akın Etti

Osimhen’in özel jeti, 30 Temmuz 2025 akşamı saat 22.00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Galatasaray, yıldız oyuncunun gelişini “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) mesajıyla duyurdu. Osimhen’in uçaktan paylaştığı kareler, milyonlarca taraftar tarafından takip edildi.

Transferin Finansal Detayları

Bonservis Bedeli: 75 milyon euro 40 milyon euro peşin 35 milyon euro 2026 sonuna kadar taksitli

75 milyon euro Maaş: Yıllık 16 milyon euro

Yıllık 16 milyon euro Ek Şartlar: Sonraki satıştan %10 pay Napoli’ye, 5 milyon euro başarı bonusu, 2 yıl boyunca İtalya’ya transfer yasağı.

İmza Töreni Lazio Maçı Öncesi

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park’ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Osimhen için görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte üçüncü forma lansmanı da yapılacak.

Geçtiğimiz Sezonun Performansı

Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asist kaydederek Süper Lig’in gol kralı oldu. Bu performans, transferin gerçekleşmesinde kilit rol oynadı.