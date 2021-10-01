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Berfu Yenerler’den Eser İtirafı !

Berfu Yenerler’den Eser İtirafı !
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13 Ekim 2021 - 16:42
En son aldatma itirafıyla gündeme gelen Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den dikkat çeken bir itiraf daha geldi.

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 1

Miss Turkey 2015 güzellerinden Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 2

Aile hayatlarına dair görüntüleri, sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ikili, magazin dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Berfu Yenenler, konuk olduğu ‘Pena’ YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirdi.

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 3

”BÜTÜN KADINLARI TAKİPTEN ÇIKTIM”

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 4

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Berfu Yenenler’in o sözleri: Eser ile sevgili olduktan 1 ay sonra, telefonundaki bütün kadınları engellemiştim. Yine Instagram’dan takip ettiği bütün kadınları takipten çıktım. Ama doğru yoldaymışım bakın, 2 tane çocuk yaptım. Evliyiz, mutluyuz, doğru yolu buldurmuşum o zaman…

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 5

”SAYGI DUYDUĞUNUZ BİRİNİ SEVMEYİ ÖĞRENEMEZSİNİZ”

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 6

Berfu Yenenler, mutlu bir evlilik için ilk şartın sevgi olduğunu, saygının bile sevgiden sonra geldiğini belirterek ‘‘Sevdiğiniz insana zamanla zaten saygı duyuyorsunuz ama saygı duyduğunuz birini sevmeyi öğrenemezsiniz. O kalple ilgili bir şey” ifadelerini kullandı.

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 7

NEDEN ESER YENENLER?

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 8

Berfu Yenenler, ”Bir Türkiye güzeli olarak neden Eser Yenenler’i seçtiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Neden Eser Yenenler değil de, neden biriyle birlikte olup evlenebiliriz? Benim için durum bu… Bir insanla tanışıyorsunuz ve onunla hayat enerjiniz ortak oluyor. Amaçlarınız, hayalleriniz, üretmek istediğiniz şeyler, duygularınız ortak oluyor. O duyguyu yakaladığınız zaman da ‘evet ben bu insanla yaşayabilirim’ diyorsunuz.

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 9

”ÜNLÜ OLMASA EVLENMEZDİM TAMAM”

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 10

Berfu Yenenler, ”Eser Yenenler, ünlü ve zengin olmasaydı, onunla evlenebilir miydin?” sorusuna da yanıt verdi…

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 11

‘Bu bakış açısı artık çok eski değil mi? Bir kadın güzelse ve uzun boylu ise, mutlaka çok kaslı ve daha da uzun boylu biriyle mi birlikte olmalı? Bu gerçekten bana manasız geliyor. Ünlü olmasa onunla birlikte olmazdım, tamam! 3 sene çıkmazdım, evlenmezdim, çocuk da yapmazdım, bir tane yaptım, bir tane daha çocuk yaptım. Bunların hepsi yanlışlıkla mı oluyor sizce? 

Aldatma itirafı sonrası Berfu Yenenler'den bir itiraf daha! Herkesi şaşırttı! - Sayfa 12

Tüm bunlar tesadüfen mi oldu arkadaşlar? 7/24 birlikteyiz sürekli… Ünlü olmasa ne? Ben tiyatrocu muyum, hayatımı tiyatroda mı yaşıyorum, ne zannediyorsunuz, anlamadım ki!

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