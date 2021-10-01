Berfu Yenerler’den Eser İtirafı !

Berfu Yenenler, ”Bir Türkiye güzeli olarak neden Eser Yenenler’i seçtiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: Neden Eser Yenenler değil de, neden biriyle birlikte olup evlenebiliriz? Benim için durum bu… Bir insanla tanışıyorsunuz ve onunla hayat enerjiniz ortak oluyor. Amaçlarınız, hayalleriniz, üretmek istediğiniz şeyler, duygularınız ortak oluyor. O duyguyu yakaladığınız zaman da ‘evet ben bu insanla yaşayabilirim’ diyorsunuz.