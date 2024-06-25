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Beren Saat’i görüntüleyen muhabirden skandal sözler

Beren Saat’i görüntüleyen muhabirden skandal sözler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Haziran 2024 - 16:54

Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılından beri mutlu bir evliliği olan Beren Saat son olarak tekne tatili yaparken görüntülenmişti. Beren Saat’i görüntüleyen bir muhabirin “Ben bu Beren’i yerim” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

2014 yılında ABD’nin eyaleti Los Angeles’ta dünya evine giren ve mutlu bir beraberlikleri devam eden Kenan Doğulu-Beren Saat çifti geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tatil yapmıştı.

“BEN BU BEREN’İ YERİM”

Teknelerinde güneşlenen ve denize giren çift bir muhabir tarafından görüntülendi. Kamerasını Beren Saat’e yaklaştıran muhabir, yanındaki başka bir kişiye “Ben bu Beren’i yerim” sözlerini sarf etti.

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Muhabirin bu sözleri görüntüleri izleyenleri şok etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası bazı bazı sosyal medya kullanıcıları “Bu röntgenciliktir”“Bu ne saygısızlık”“Rezillik ya” tepkisinde bulundu.

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EKOL TV’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haberin yayınlandığı EKOL TV konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kurum tarafından yapılan gerçekleştirilen açıklamada, “22.06. 2024 tarihinde EKOL TV’de yayınlanan EKOL Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılmaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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