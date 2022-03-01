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Berdan Mardini’nin Eski Karısı Fatoş Yelliler Aşktan Aşka Koşuyor

Berdan Mardini’nin Eski Karısı Fatoş Yelliler Aşktan Aşka Koşuyor
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03 Mart 2022 - 16:00

Berdan Mardini’nin Eski Karısı Fatoş Yelliler Aşktan Aşka Koşuyor

 

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

 

 

Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz’ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti.
 

 

 

Özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Fatoş Yelliler, yeni bir aşka yelken açtı.
 

 

 

Yakın zamanda Gökhan Göz ile ilişkisi noktalayan Yelliler, iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı ilan etti. Kendileri için yapılan bir çizimi paylaşan Yelliler, “Yorum yok” notunu ekledi.
 

 

 

Fatoş Yelliler’in paylaşımının ardından Erkan Ağaoğlu’ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Adeta gözdağı veren Ağaoğlu, paylaşımında “Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin.
 

 

 

Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız” dedi.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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