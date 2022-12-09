Tüm siyasilerden çok güçlü kınama: Lanetliyoruz reddediyoruz

H.K.G.’nin ‘6 yaşındayken evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğraması’ tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken siyasilerden de büyük tepki topladı. İddia hem Meclis Başkanı Mustafa Şentop hem tüm partiler tarafından şiddetle kınandı. İşte tepkilerden bazıları:

VİCDANIMIZ SARSILDI

Mustafa Şentop (TBMM Başkanı): Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarsmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur. Sürecin takipçisi olacağız.

GÖZ YUMAN ŞEREFSİZDİR



Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): 6 yaşında çocuk. Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir. Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir. Hak ettiğinizi bulacaksınız.

ÇÜRÜMÜŞLÜK VE SAPKINLIK



Meral Akşener (İYİ Parti Genel Başkanı): Dini bir cemaatin kisvesi altında, altı yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür. Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız.

BAKANLIĞIMIZ MÜDAHİL OLDU

Hamza Dağ (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı): Bu durumu lanetliyoruz, reddediyoruz. Mağdurun yanındayız. Bakanlığımız müdahil oldu. Sonuna kadar takipçisi oluruz. Bu konuda bizim farklı bir şey düşünme ihtimalimiz yok. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok. İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz.

DİYANET’TEN DE AÇIKLAMA: İSLAM’A AYKIRI

Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi rahatsız edicidir. İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

KAÇAK YAPISINA MÜHÜR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü ekipleri, 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel’in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki yerleşkesinde ruhsatsız inşa edilen bölümleri mühürledi. Bu süreçten sonra mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.

750 YATILI ÖĞRENCİSİ VAR

Hakkında soruşturma başlatılan Hiranur Vakfı’nın internet sitesine göre, vakfın kuruluş yılı 2006. Vakfın merkezi ise Sancaktepe ilçesi. Vakıf 3 bin 600 metrekare üzerine kurulu alanda faaliyet gösteriyor. Toplam 18 bin metrekare kapalı alanı olan vakıf yerleşkesinde 5 dershane, yatakhane, 2 bin 200 metrekarelik iki kattan oluşan mescid bulunuyor. Binanın bodrum katında ise aşevi, yemekhane, buzhane, ekmek fırını, terzi, berber ve kantin var. Hiranur Vakfı çocuklara yatılı olarak eğitim veriyor ve çocukların tüm ihtiyaçları vakıf tarafından karşılanıyor. Vakfın 750 öğrencisi var.

BURS VERİYOR

Öğrencilere Kuran, hafızlık ve İslami ilimler eğitimleri veriliyor. Vakfın sitesinde yer alan bilgilere göre, eğitimler hayırseverlerin yardımları ile yapılıyor. Hafızlık ve İslami ilim tahsili alan bir öğrencinin aylık burs bedeli 250 TL, öğrencinin eğitimlerini tamamlama süresi 18 ay ve toplam burs bedeli 4 bin 500 TL olarak belirtiliyor. Haftanın belli günlerinde sohbet toplantıları da yapılan vakıf binlerce kişiyi ağırlıyor. Vakfın iki mescidi toplam 7 bin kişiye ev sahipliği yapabiliyor. Yemekhanede her gün 1500 kişilik Yemek yapılıyor. Vakıf bu konuda destek ve burs da topluyor. Vakfın içinde özel bir terzi de bulunuyor. Bu terzide cübbe ve sarıklar yapılıyor. (Fatma Aksu)

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE DAMGA VURDU – BİR BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Meclis’i bilgilendirmesi isteği ile başlayan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı): Bir baba olarak bu olayı şiddetle kınıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir başmüfettiş görevlendirdi, görevine de başladı. Vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor, konuyu takip ediyoruz.

KOMİSYON KURALIM

Özlem Zengin (AK Parti Grup Başkanvekili): Davaları yakından takip edeceğiz. Gerekirse hep birlikte araştırma komisyonu kuralım.

SUSARSAK İNSANLIK YARA ALIR

Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı): Bu tür alçaklıkları şu veya bu gerekçeyle zaten masum gösteremeyiz. Bu konuda susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.

GEREKİRSE İDAM GELSİN

Levent Bülbül (MHP Grup Başkanvekili): Bu suçu işleyenler hangi sınıfa, hangi zümreye, hangi cemaate; ne olursa olsun, eğer idam söz konusu olacaksa haklarında, en ağır ceza ne gerekiyorsa yapılsın.

İCAP EDEN NE VARSA YAPARIZ

Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): İnsanlıkla bağdaşmayan bir davranış. TBMM’nin bu noktada yapması icap eden ne varsa ona katkı sağlamaya hazırız.

GERÇEKTEN DEHŞET VERİCİ

Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): 6 yaşında bir kız çocuğunun gelinlikle fotoğrafları dehşet verici hakikaten. Bu cemaatlerle ilgili ne yapılıyor?