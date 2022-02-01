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“Ben konuşursam kimse sokağa çıkamaz”

“Ben konuşursam kimse sokağa çıkamaz”
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20 Nisan 2022 - 15:52

Ünlülerin Astroloğu Michaela Astro'yu Yakından Tanımaya Ne Dersiniz?

Dünya’ca ünlü astrolog Michaela Astro’nun yakın dostu olan Rıza SARRAF ile Petek DİNÇÖZ’ün arasındaki aşk dedikodularıyla ilgili çok açık konuştu. Ünlü astrolog “Ebru benim yakın dostum ben sustum ve açıklama yapmayacağım ebrunun yakınlarında olanların çoğu Hıza SARRAF’ı ziyarete gittiler. Çoğunun da para için gittiği belli. Rıza’nın petek Dinçöz’le Amerika’da görüştüğünü biliyorum tabii ki kızın Türkiye’den kaçarcasına Amerika’ya yerleştiğini çok iyi biliyorum. Rıza’dan destek istediği ortada.” Geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv’de Seren SERENGİL’inde açıkladığı ve ortaya çıkardığı hadise olayından sonra bazıların inkar etmesine rağmen ünlü astrolog “Seren her şeyi biliyor çok doğru da söylüyor ben konuşsam var ya hangi sanatçılar ondan önce gidip geldiğini biliyorum. Ama ebru üzülmesin diye susuyorum Rıza’ya da kızıyorum. sonuçta bekar adam ama ebrunun yakın arkadaşlarıyla da yapmaları üzüyor beni hoş değil” diye belirti

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